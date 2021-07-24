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Kangal ve akbaş almak için 1 yıl sıraya giriyorlar

24.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde gen kaynaklarının korunması amacıyla yetiştirilen safkan Kangal ve akbaş türü yavru köpekleri almak isteyenlere 1 yıl sonraya gün veriliyor.

Kangal ve akbaş almak için 1 yıl sıraya giriyorlar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Karacabey ilçesindeki en büyük harasında yer alan Köpekçilik Birimi’nde 1997 yılından bu yana safkan 'Kangal' ve 'akbaş' türü yerli ırk köpeklerin üretim ve satışı yapılıyor. Yavru köpekleri almak isteyenler, dilekçeyle merkeze başvurarak sırasını bekliyor. Yerli ırk köpeklere olan yoğun ilgiden dolayı başvuranlara, 1 yıl sonraya gün veriliyor.

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Birimlerinde şu an 142 köpeğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Köpekçilik Tesis Şefi ve Hayvan Besleme Teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, amaçlarının yerli köpek ırkının gen kaynaklarının korunması olduğunu söyledi.

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Tesis hakkında bilgi veren Karaoğlan, “Amacımız gen kaynaklarının korunması. Çünkü bu kendi kültür ırkımız olan türlere sahip çıkılması gerekiyordu, TİGEM de bunu üstlenmiş oldu. 133 baş kapalı, 40 baş açık sistem olmak üzere 173 baş hayvan kapasiteli tesisimizde şu anda irili ufaklı damızlık satışlarımızın haricinde 142 köpeğimiz bulunmakta. Buranın amacı gen kaynaklarının korunması olduğu için bilim insanlarımızın burada ırk standartlarıyla, safkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Biz bu çalışmalardan başarı alıyoruz ve sattığımız yavrular kendi reklamlarını kendileri yapıyor bu nedenle vatandaşlar burayı tercih ediyor. Burada dışarıdan gelme yavru veya melez bulunmuyor, köpeklerimiz safkan olduğu için herkes burayı tercih ediyor. Biz de yoğun talepten dolayı sıra var. Bizi arayanlara dilekçeyle başvurmalarını söylüyoruz ve sıraları geldiğinde arıyoruz. Bugün başvursanız ortalama 1 yıl sonra sıra size gelir” dedi.

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DHA

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