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Kanınız donacak! 'Başka yaşlı kadın bulamadım' deyip önce annesine, sonra da...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Nijeryalı 32 yaşındaki David Shekari isimli adam yaptıklarıyla dünyayı şoka uğrattı. Katıldığı festival sonrası fazla alkol aldığı gerekçesiyle önce annesine, sonra kayınvalidesine tecavüz eden David Shekari, polislerin uzun süren aramaları sonucu bulunarak mahkeme önüne çıkarıldı.

Yaşlı kadınların kendisini çektiğini söyleyerek, alkol aldıktan sonra başka yaşlı kadın bulamadığı için annesine tecavüz ettiğini söyleyen David, tatmin olmayınca kayınvalidesine de saldırmış. İşte duyanları dehşete düşüren haberin detayları...

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Nijerya'da çiftçilik yapan David Shekari isimli adam kan dondurdu. Ülkeyi ayağa kaldıran olayda 32 yaşındaki adam, alkollü şekilde eve gelip annesi ve kayınvalidesine saldırdı. 65 yaşındaki anne ve 70 yaşındaki kayınvalide, yaptıkları açıklamada David Shekari'nin kendilerine tecavüz ettiğini söyledi.
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Suçlamaları kabul eden sapık adam, polise verdiği ifadede katıldığı festivalden sarhoş geldiği için annesine saldırdığını söyledi. Duyanların kulaklarına inanamadığı olay polisi dahi şaşkına çevirdi.
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'Başka yaşlı bir kadın bulamadım. Eve geldiğimde annem uyuyordu. Bulduğum tek kadın oydu. Ben de ona tecavüz ettim. Annem uyandığında beni üzerinde gördü ve çığlık atmaya başladı. Komşular, çığlık sesleri üzerine eve geldi.' diyen David Shekari'nin yaptıklarını soğuk kanlılıkla anlattığı da verilen bilgiler arasında.
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Annesine tecavüz etmeye çalıştıktan sonra geç saatlerde Katari köyüne giden David, ilk iş olarak eski kayınpederinin evine gitti. Burada da eski kayınvalidesine tecavüz eden David, açıklamalarıyla dünyanın gündemine oturdu.
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Tüm bunları kendisine bir 'ruh'un yaptırdığını söyleyen sapık adam, yaşlı kadınların kendisini çektiğini söyledi. David ayrıca, Nijeryalı polislere annesine tecavüz ettikten sonra eşinin kendisini terk ettiğini ve başka biriyle evlendiğini söyledi.
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Nijerya polisinin, arama çalışmaları sonucu sapık adamı bulamayınca çete üyelerinden yardım alması da olayın dikkat çeken başka bir yönü oldu.
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Anahtar Kelimeler:
nijerya Sapık tecavüz

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