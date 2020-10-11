HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanlar içerisinde ormanlık alanda bulundu

Kanlar içerisinde ormanlık alanda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 22:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu ile Kocakonak Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda 28 yaşındaki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu.Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Kaan E.’den haber alamayan yakınları durumu İnegöl jandarma ekiplerine haber verdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu ile Kocakonak Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda 28 yaşındaki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Kaan E.’den haber alamayan yakınları durumu İnegöl jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahsı aramaya başladı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler yaptıkları aramada şahsı ormanlık alanda kanlar içerisinde buldu. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın ormanlık alana koyunları otlatmak için geldiği öğrenildi. Öte yandan ekipler Kaan E’nin tedavisinin ardından nasıl bu hale geldiğini araştıracak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Trafikte baltalı yol verme kavgasıTrafikte baltalı yol verme kavgası
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı
Trafikte baltalı yol verme kavgası
Antalya'da kayalık alanda insan iskeleti bulundu
Kayalık alanda insan iskeleti bulundu!
Bütün eşyaların yandığı odada sadece Türk bayrağı yanmadı
Bütün eşyaların yandığı odada sadece Türk bayrağı yanmadı
Mersin’de orman yangınında 2 hektar kızılçam zarar gördü
Mersin’de orman yangınında 2 hektar kızılçam zarar gördü
Antalya’da mobilya deposunda yangın
Antalya’da mobilya deposunda yangın
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın
48 saatte 35 yangın! Açıklama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.