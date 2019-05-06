Kanlı güzellik trendi vampir yüz bakımı güvenli mi?

Kendi kanınızla güzelleştiren vampir yüz bakımı hakkında bilmeniz gerekenler.

Vampir yüz bakımı güvenli mi?

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde, vampir yüz bakımı yaptıran adı açıklanmayan iki kadının, bakım yaptırdıktan sonra HIV virüsü kaptığı iddia edildi.

Rapora göre böyle bir sağlık sorununa neden olan şeyse bakımın kendisi değil, daha önce kullanılmış olan iğnelerin kullanılmış olması iddiası.

Bakımı uygulayan Spa merkezinin 100'den fazla eski müşterisi şimdi New Mexico'daki sağlık merkezinde testten geçiriliyor. Peki 2013'te Kim Kardashian tarafından popüler olan vampir yüz bakımı güvenli mi?

VAMPİR YÜZ NEDİR? Vampire facial, PRP facial olarak bilinen şeyin takma adıdır. İşlem için kolunuzdan veya elinizden bir kan örneği alınır ve kanı döndürmek için bir santrafüj tipi makine kullanılır. Bu sayede, plazmayı kırmızı kan hücrelerinden ayırır, teknisyen plazmayı tekrar yüzünüze sokmak için küçük bir bıçak kullanır. Bu plazmanın, cildinizin kendini iyileştirmesine ve yenilenmesine yardımcı olan trombositlerle (kök hücreler) dolması gerekiyor. Vampir yüz bakımının bu kadar çok kullanılmasının nedeni ise yaşlandırmayı geciktirdiği, cildi dolgunlaştırdığı ve mimik kırışıklıklarını azalttığı iddiası.

PEKİ GÜVENLİ Mİ? Tek kullanımlık ekipmanlar ve işin uzmanı tarafından yapıldığı takdirde güvenilirdir. Ancak, güvensiz bir ortamda yapıldığında prosedürle ilgili çeşitli riskler (HIV, Hepatit) vardır.

Londra plastik cerrahı Christopher Inglefield, ''Tüm bakım işlemlerin olduğu gibi tedaviler uzman kişiler tarafından yapılmazda ciddi enfeksiyonlar, doku kayıpları, sinir hasarı, görme kaybı gibi problemler yaşanabilir. Bu yüzden işlemi yaptıracağınız kişinin kalifiye bir kişi olduğundan emin olun ve kullandığı malzemelere mutlaka dikkat edin'' diye konuşuyor.