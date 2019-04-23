Kanlı saldırıları o örgüt üstlendi!

IŞİD saldırıyı üstlendiği haberini sözde yayın organı Amaq üzerinden duyurdu.

Ancak Sri Lanka'nın yetkili makamları Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen, en az 321 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı 8 bombalı saldırının sorumlusu olarak Ulusal Tevhid Cemaati'ni (UTC) gösteriyor. Öte yandan UTC henüz saldırıları üstlenmiş değil.

Son olarak Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene Meclis'te yaptığı açıklamalarda "Yürütülen soruşturma sonucu elde edilen ilk bulgular, saldırıyı Ulusal Tevhid Cemaati tarafından gerçekleştirildiğini ve Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına bir misilleme olduğunu gösteriyor" dedi.



