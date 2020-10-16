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  4. Kanodan düşen adam yardım için çırpınırken bulundu! Denizde can pazarı

Kanodan düşen adam yardım için çırpınırken bulundu! Denizde can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Güzelyalı-Büyükçekmece seferi yapan bir deniz otobüsü personeli, Bozburun açıklarında kanosundan düşerek denizin ortasında hayatta kalmaya çalışan kişiye yardım etti. Kanoya tutunan vatandaşı kurtaran personel Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edildi. Kazazedenin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

İDO'nun Güzelyalı - Büyükçekmece seferini yapan deniz otobüsü kaptanı, Bozburun açıklarında kanodan denize düşen bir kişinin tişörtünü sallayarak yardım istediğini fark etti. Kaptan kazazedeyi kurtarmak için manevra yaparak bölgeye yanaştı. Gemi personeli kazazedeyi kurtarmak için seferber olurken, gemideki yolculara da kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Baş mühendis Özcan Ünal ve gemi personelinin gayretiyle kazazede vatandaş gemiye alındı.

YOLCULAR KURU KIYAFET VERDİ

Bilinci açık olan kazazede köprü üstüne getirilerek battaniye verildi. Yardıma koşan yolcuların verdiği kuru kıyafetler kazazedeye giydirilerek daha fazla ısı kaybının önüne geçilmeye çalışıldı. İDO, deniz koşulları sebebiyle sahil güvenlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil Köyü iskelesine yanaşarak kazazedeyi sahil güvenlik botuna teslim etti. Bu sırada sahil güvenlik ekibinin çağrısıyla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye müdahale etti. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.

İHA

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