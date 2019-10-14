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Kanodan iki kupa

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Gaziantep’te yapılan Rumkale Deniz Kanosu Yarışları’nda iki kupa kazandı.Türkiye Kano Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Rumkale Deniz Kanosu yarışları Gaziantep’te yapıldı.

Kanodan iki kupa

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Gaziantep’te yapılan Rumkale Deniz Kanosu Yarışları’nda iki kupa kazandı.
Türkiye Kano Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Rumkale Deniz Kanosu yarışları Gaziantep’te yapıldı. Birecik barajı üzerinde yapılan yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor 11 sporcuyla katıldı. Tüm sporcularının finale kaldığı yarışlarda yeşil-beyazlılar, kadınlarda Simge Kaya ile ikincilik ve erkeklerde Emircan Ayaklı ile üçüncülük kupası kazandı.
Ödül töreninde kupa kazanmanın haklı gururunu yaşayan sporcular, ödül sevinçlerini antrenörleriyle paylaştı.

Kanodan iki kupa

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