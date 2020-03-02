Kanser belirtileri arasında kilo kaybı bulunur mu?

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul her yıl onbinlerce cana mal olan kanser hastalığı ile mücadelede bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Dr. Hakan Özkul kanserin nasıl oluştuğunu ve nasıl yayıldığını anlattı:

"Kanser vücuda dışarıdan gelmez, kanserli hücre vücudun kendi hücresidir. Normal olan bir hücrenin genetik yapısı bozuluyor, bozulan hücre hızla bölünerek çoğalmaya başlıyor, başka yerlere sıçrayarak çoğalmaya devam ediyor. Örneğin midede çıkan kanser yakın dokulara, yakın organlara da sıçrıyor. Buna invazyon denir. Kanser sadece yakın organlara değil damarlar yolu ile vücudun herhangi bir noktasına da sıçrayabiliyor."

'KİLO KAYBI KANSER HABERCİSİ OLABİLİR'

Kanser hücrelerinin nasıl beslendiğini anlatan Dr. Hakan Özkul, "Kanser hücresi çok aç bir hücredir. Sadece şekeri değil proteini de diğer yapı taşları ve amino asitleri de yoğun bir şekilde kendine çekiyor, vücudu aç bırakıyor. Bu sebeple kanser hastalarında halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı görülür.Eğer 1 ay gibi bir sürede kilonuzun yüzde 10’unu kaybettiyseniz bunun diyetle ya da beslenme ile ilgisi olmayabilir " diye konuştu.