Kanser hastası 3 çocuk annesinin tek isteği malulen emekli olmak

Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan kanser hastası 35 yaşındaki Dilek Kaynak, 2018 yılında 3’üncü çocuğuna hamile olduğu sırada meme kanseri olduğunu öğrendi. Hamileliği esnasında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olan Dilek Kaynak’ın bir göğsü alındı ve hamileyken kemoterapi aldı. Bu süreçte 3’üncü çocuğunu dünyaya getiren Kaynak’ın hastalığı ilerleyerek metastaz yaptı ve omurilik kemiğine sıçradı. Daha sonra akciğer, karaciğer, boyun ve kalça kemiğine dağılan tümör nedeniyle Kaynak, 2,5 yıldır sürekli kemoterapi tedavisi görüyor. TEK İSTEĞİ MALULEN EMEKLİ OLMAK Eşi çalışmayan ve 3 çocuğu ile birlikte yaşam mücadelesi veren Dilek Kaynak, hastalığı nedeniyle SGK’dan malulen emekli olmak istiyor. Ancak SGK’ya yaptığı emeklilik başvurusunda kendisinden 65 bin 711 TL doğum borçlanması ödemesi gerektiği bildirildi. İleri evrede kanser hastası olan ve halen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kanser tedavisi gören Dilek Kaynak, SGK’dan malulen emekli olabilmek için gerekli olan 65 bin 711 TL için hayırseverlerden kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

"ALDIĞIM TEDAVİLERDEN FAYDA GÖREMEDİM, ŞU ANDA 4'ÜNCÜ EVRE KANSER HASTASIYIM" Dilek Kaynak, hastalığının ilerlediğini, emekli olup çocuklarına yardım edebilmek adına malulen emekli olmak istediğini kaydederek, "Hasta olduğumu ilk hamileliğimde fark ettim ve meme kanseri teşhisi kondu. Yine de hamileliğimi sürdürdüm ve doğumdan sonra tedavim başladı. Kemoterapi aldım ama maalesef hastalığım metastaz yaptı, ilk önce kalça ve omurilikte sonra da karaciğer ve akciğerde hastalık görüldü. Şuanda 4’üncü evre kanser hastasıyım. Aldığım kemoterapilerden fayda göremedim çünkü tedavi kanımı düşürdüğü için yarıda bırakmak zorunda kaldım" dedi. "EŞİM BENİMLE İLGİLENDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMIYOR" İğne tedavisi gördüğünü ve bu tedavinin kendilerini hem ekonomik hem de ruhsal olarak yıprattığını aktaran Kaynak, devlet kanalları ile yardım aldıklarını belirterek, "Tedavi hem ekonomik olarak hem de ruhsal olarak zorlayıcı bir süreç oluyor. Devletimizden Allah razı olsun kaymakamlıktan yardımlar alıyoruz, eşim de normalde çalışıyordu ancak ilaçları aldığımda yataktan çıkamaz durumda oluyorum, bakıma ihtiyacım olduğu için işe gidemedi ve ayrılmak zorunda kaldı. Benim çocuklarım doğmadan önce bir sigorta başlangıcım olmuştu. Öğrendiğime göre bu sigorta kaydıyla malulen emekli olabilirmişim. Yüzde 60 engelli iş göremez raporum var, bu raporla emekli olabiliyorum. Ancak emekli olabilmek için 65 Bin TL bir para ödememiz gerekiyor. Biz kendi çabalarımızla 25 bin TL toplayabildik. Durumumuz yok maalesef paranın kalanını toplayamıyoruz, tedavim olduğu için bakıma ihtiyacım oluyor eşim başka bir işte çalışamıyor, evimizi kira, üç tane çocuğumuz var. Çocuklarım 2 buçuk, 6, ve 11 yaşında. Sizin aracılığınızla da geriye kalan 40 Bin TL için yardımseverlere çağırıda bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.