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Kanser hastası felçli kadına "yardım eli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da kanser, felç, işitme bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sıkıntı çeken kadın ile çocuğuna sahip çıktı - Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç: - "Aile, devletin emin ellerinde, güzel hizmetlerle karşı karşıya"

İBRAHİM ERİKAN - Adana'da kanser, felç, işitme bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sıkıntı çeken, tek çocuğuyla bir odalı harabe evde yaşam mücadelesi veren kadına "yardım eli" uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) haberinin ardından, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, tek odalı harabeye dönmüş kiralık bir evde, 16 yaşındaki oğlu Ali Çidam ile yaşayan Gülay Çidam'a gerekli yardımların yapılması yönünde talimat verdi.

Göğüs kanseri, felç, işitme kaybı, yürüyememe gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve yaklaşık 5 sene önce kendisi gibi kanser hastası eşi Hasan Çidam'ı kaybeden anne Gülay Çidam, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir fiziksel engelli bakım merkezine, oğlu Ali Çidam da yaş grubuna uygun "Sevgi Evi"ne yerleştirildi.

Bakanlık, Gülay Çidam'ın hastalıklarına ilişkin tedavi sürecinin başlatılması, ilkokul 1. sınıftan sonra öğrenim hayatına devam edemeyen oğlu Ali Çidam'ın da eğitim hayatına devam etmesi için karar aldı.

Konuşma güçlüğü çeken Gülay Çidam, kendisine yapılan yardımlardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

- "Aile, devletin emin ellerinde"

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Selçuk ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın bilgisiyle Gülay Çidam'a gerekli yardımların yapıldığını söyledi.

Aileyi ikna ederek, kurumlarına bağlı özel bir bakım merkezine Gülay Çidam'ın yerleştirildiğini anlatan Koç, "Gerekli işlemlerinin tamamlanması için yazışmalar yapılıyor." dedi.

Koç, sağlık hizmetleri hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Gülay teyzemiz göğüs kanseri nedeniyle tedavi görüyordu, kemoterapi tedavisi görmesi gerekiyordu, bunlar eksikti. Arkadaşlarımız Gülay teyzemizi sağlık taramasından geçirmişler, bunu görmek bizi sevindirdi. Oğlu Ali de ilkokul 1. sınıftan terk, onu da ruh hastalıkları hastanesine gönderdik. Orada sağlık taramasından sonra, gerekli tarama yapılacak ve uygun yere yerleştireceğiz. Şu anda sağlıklı bir çocuğumuzmuş gibi Seyhan Sevgi Evlerine yerleştirdik. Aile, devletin emin ellerinde, güzel hizmetlerle karşı karşıya."

- "Yürüyebilmesini sağlamaya çalışacağız"

Sosyal ve ekonomik yoksunluk nedeniyle Ali Çidam'ın bazı zihinsel becerilerinin geri kaldığını ve bunun gelişimi için devletin elinden gelen her şeyi yapacağını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Buraya gelen kişilere tekerlikli sandalye temini, bu kurumun görevi. Gülay teyzemize de verildi ama biz onu tekerlekli sandalyede oturtmamaya çalışacağız. Neticede yürüyebilmesini sağlamaya çalışacağız. Yürüme becerisi tamamıyla kaybolmuş bir hastamız değil, mümkün mertebe rehabilite olduktan sonra da kendisini yürütmeye çalışacağız. Şu anda başkasının yardımıyla yürüyebiliyor, tekerlekli sandalyede olması bu beceresinin zamanla kaybolmasına neden olacağından yürüme noktasında talimatlarımız oldu. Temizlik ve hijyen konusunda da Gülay teyzemize bütün hizmetler yapılmakta."

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Anahtar Kelimeler:
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