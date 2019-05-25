İBRAHİM ERİKAN - Adana'da kanser, felç, işitme bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sıkıntı çeken, tek çocuğuyla bir odalı harabe evde yaşam mücadelesi veren kadına "yardım eli" uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) haberinin ardından, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, tek odalı harabeye dönmüş kiralık bir evde, 16 yaşındaki oğlu Ali Çidam ile yaşayan Gülay Çidam'a gerekli yardımların yapılması yönünde talimat verdi.

Göğüs kanseri, felç, işitme kaybı, yürüyememe gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve yaklaşık 5 sene önce kendisi gibi kanser hastası eşi Hasan Çidam'ı kaybeden anne Gülay Çidam, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir fiziksel engelli bakım merkezine, oğlu Ali Çidam da yaş grubuna uygun "Sevgi Evi"ne yerleştirildi.

Bakanlık, Gülay Çidam'ın hastalıklarına ilişkin tedavi sürecinin başlatılması, ilkokul 1. sınıftan sonra öğrenim hayatına devam edemeyen oğlu Ali Çidam'ın da eğitim hayatına devam etmesi için karar aldı.