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Kanser hastası Romen, çareyi Türkiye’de buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2019 11:01 | Son Güncelleme

Romanya vatandaşı 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R., kendisine konan yemek borusu kanseri teşhisi üzerine çareyi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiği Türkiye’de buldu.Romanya’nın Bükreş şehrinde yaşayan 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R, bundan yaklaşık 6 ay önce başlayan yutma güçlüğü ve kanlı kusma şikayetleri üzerine bulunduğu yerdeki bir hastaneye başvurdu.

Kanser hastası Romen, çareyi Türkiye’de buldu

Romanya vatandaşı 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R., kendisine konan yemek borusu kanseri teşhisi üzerine çareyi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiği Türkiye’de buldu.
Romanya’nın Bükreş şehrinde yaşayan 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R, bundan yaklaşık 6 ay önce başlayan yutma güçlüğü ve kanlı kusma şikayetleri üzerine bulunduğu yerdeki bir hastaneye başvurdu. E.R, şikayetini değerlendiren doktorların istediği tahlil ve tetkikleri yaptırdıktan sonra yemek borusu kanseri olduğunu, hastalığın sıçrama yapmadığını öğrendi. Doktorlardan, yemek borusunun tam ortasında bulunan kanserli bölgenin ameliyat ile alınması gerektiğini de öğrenen E.R., ameliyat olmak için araştırma yaparken daha önce Türkiye’de tedavi olan bir arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal’ı tavsiye etti.

Ameliyat için Adana’ya geldi
Kendisine ilk olarak telefon ile ulaşan E.R.’den Bükreş’teki hastanede yapılan tüm tetkik ve tahlil sonuçlarını göndermesini isteyen Prof. Dr. Nursal, akabinde ameliyat kararı alarak hastasını çalışmalarını yürüttüğü Adana’ya davet etti. Bunun üzerine aynı hafta içerisinde acilen Adana’ya gelen E.R.’nin sonuçlarını son kez inceleyen ve fiziki muayenesini gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, ameliyat için hastasını tüm cerrahi işlemlerini gerçekleştirdiği Medline Adana Hastanesine yatırdı.

Ameliyat göğüs kafesi açılmadan yapıldı
E.R.’nin ameliyatını göğüs kafesi açılmadan karın ve boyundan çalışarak gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, operasyonun ardından hastasını yoğun bakım ünitesine yatırarak takibine burada devam etti. Bir süre sonra E.R.’nin normal bir şekilde yemek yiyebilecek seviyeye geldiğine karar veren Prof. Nursal, kendisini normal servise aldı ve birkaç gün sonra da hastaneden taburcu etti.
E.R.’yi 2 hafta içerisinde taburcu eden Prof. Dr. Nursal, "Hastamız, ismime Bükreş’te yaşayan bir arkadaşı aracılığı ile ulaşmış. Kendisi ile önce telefonda görüştüm. Bu görüşmeye istinaden ameliyat olması gerektiğini söyleyerek çalışmalarımı yürüttüğüm Adana’ya davet ettim. Hastamızı, ameliyatlarımı gerçekleştirdiğim Medline Adana Hastanesinde multidisipliner bir şekilde; yani yoğun bakım, anestezi, kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve diğer ilgili branşlarda görevli uzman arkadaşların desteği ile ameliyata aldım. Bu sayede göğüs kafesini açmadan kanserli yemek borusunu tamamen çıkardım ve yerine midesini tüp şekline getirerek onun yerine yerleştirdim. Ameliyat gayet başarılı geçti. Bundan sonra E.R, yemeğini herkes gibi normal bir şekilde yiyebilecek ve hayatına devam edebilecek. Kendisi şu anda ülkesinde dinleniyor, durumu gayet iyi” şeklinde konuştu.

Kanser hastası Romen, çareyi Türkiye’de buldu

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