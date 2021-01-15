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Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!

15.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!

Kanada'dan araştırmacılar kanser hücrelerinin kemoterapiden korunmak için bir yöntem geliştirdiğini keşfetti.

7 Ocak'ta Cell'de yayımlanan araştırmada tehdit altında olduğunu anlayan tüm kanser hücrelerinin kendilerini korumak amacıyla "yavaşladığını" tespit etti.

Kanser hücrelerinin böyle bir özelliğinin ilk defa keşfedildiği çalışma, Toronto'daki Princess Margaret Kanser Merkezi'nden Dr. Catherine O'Brien ve takımı tarafından yönetildi.

O'Brien, araştırmaya ilişkin şunları söyledi:

Tümör kendisini yavaşlatarak hayatta kalmak için enerjisini muhafaza eden bütünlüklü bir organizma gibi hareket ediyor. Zor şartlarda hayatta kalmak için bazı hayvanların da benzer şekilde davrandığı örnekler mevcut. Kanser hücreleri bu hayatta kalma stratejisini çok iyi şekilde öğrenmiş gibi görünüyor.

Bilim insanları, 100'den fazla memelinin zor çevre koşullarında embriyolarını güvenli şekilde koruyabilmek için düşük enerji seviyesi durumuna geçtiğini, kanser hücrelerinin de bu embriyonik hayatta kalma yöntemini öğrendiğini gözlemledi.

Princess Margaret Kanser Merkezi Araştırma Enstitüsü'nün başındaki Dr. Aaron Schimmer da hücrelerin "ayılara benzer şekilde" kış uykusuna yattığını belirtti.

Schimmer, şunları söyledi:

Kanser hücrelerinin kış uykusundaki ayılar gibi davranabildiğini hiç bilmiyorduk. Bu çalışmayla birlikte, kendisini yavaşlatan hücreleri özellikle hedef alarak tekrar uyanıp etkili hale gelmelerini de engelleyebiliriz.

Araştırmacılar, yeni keşifle birlikte kanser hücrelerinin bazı ilaçlara ve kemoterapiye karşı geliştirdiği dayanıklılığı daha iyi anlayabileceklerini de belirtti.

Ayrıca çalışmanın getirdiği yeni bilgiler sayesinde, kanser hücrelerinin kış uykusu durumundayken yok edilebilmesi için yeni yöntemler geliştirilebileceği, böylece bazı kanser türlerinin nüksetmesinin de önüne geçilebileceği ifade edildi.

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