Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!

7 Ocak'ta Cell'de yayımlanan araştırmada tehdit altında olduğunu anlayan tüm kanser hücrelerinin kendilerini korumak amacıyla "yavaşladığını" tespit etti.

Kanser hücrelerinin böyle bir özelliğinin ilk defa keşfedildiği çalışma, Toronto'daki Princess Margaret Kanser Merkezi'nden Dr. Catherine O'Brien ve takımı tarafından yönetildi.

O'Brien, araştırmaya ilişkin şunları söyledi:

Tümör kendisini yavaşlatarak hayatta kalmak için enerjisini muhafaza eden bütünlüklü bir organizma gibi hareket ediyor. Zor şartlarda hayatta kalmak için bazı hayvanların da benzer şekilde davrandığı örnekler mevcut. Kanser hücreleri bu hayatta kalma stratejisini çok iyi şekilde öğrenmiş gibi görünüyor.

Bilim insanları, 100'den fazla memelinin zor çevre koşullarında embriyolarını güvenli şekilde koruyabilmek için düşük enerji seviyesi durumuna geçtiğini, kanser hücrelerinin de bu embriyonik hayatta kalma yöntemini öğrendiğini gözlemledi.

Princess Margaret Kanser Merkezi Araştırma Enstitüsü'nün başındaki Dr. Aaron Schimmer da hücrelerin "ayılara benzer şekilde" kış uykusuna yattığını belirtti.