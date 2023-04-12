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Kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiği keşfedildi! Bilim insanlarının 'mucize' olarak adlandırdığı besin...

12.04.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın yaygın hastalıklarından biri. Zaman zaman ölümle sonuçlanabilen kanser hastalığında çevresel faktörler ve tükettiğimiz gıdaların iyi veya kötü yönde etkileri olabiliyor. Kanserin önüne geçebilecek bir gıda olduğu bilim insanları tarafından ifade edildi. Bilim insanları bu besini 'mucize' olarak adlandırdı.

Kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiği keşfedildi! Bilim insanlarının 'mucize' olarak adlandırdığı besin...

Kanserin önüne geçebilen karahindiba bitkisi genellikle bahçelerde yetişiyor. Karahindiba, faydasının farkında olmadığımız ve faydaları oldukça yüksek olan bitkilerden biri. Son dönemlerde bilim dünyasının yakından ilgilendiği bu bitkinin, kanser için umut vaat edici olduğu söylenmekte.

KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE TEST YAPILDI

Karahindiba özünün farklı organ sistemlerinde kanser hücrelerinin büyümesini azalttığı görüldü. Araştırmalar sonucunda, karahindiba kökü özünün kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sınırlayabileceği verileri elde edildi.

Kolonda, karaciğerde ve midede kanser büyümesini yavaşlatabilen bazı test tüpü çalışmaları da gerçekleştirildi. Öte yandan Windsor Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karahindiba kökü ekstresinin kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiğine ilişkin test yaptı. Tüm bunlar bir yana bu çalışmaların, çalışma alanı nedeniyle testlerin sınırlı olduğu da ifade edildi.

karahindiba 4

Biyokimya Profesörü Siyaram Pandey, USA Today'e yaptığı açıklamada, 'kanser hücrelerinin çoğunun 48 saat içinde öldürdüğünü, ancak bu durumun, karahindiba kökü tüketen hastanın 48 saat içinde iyileşeceği anlamına gelmediği' ifadeleri yer aldı. Konuyla alakalı bir diğer açıklamada ise, bugüne dek çıkan sonuçlara rağmen karahindibanın güvenli ve etkili olabileceği koşulları belirlemek için klinik denemelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

karahindiba

KARAHİNDİBA FAYDALARI

A ve K vitamini açısından zengin olduğu belirtilen karahindibanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, yaraları iyileştirdiği ve kemikleri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

Yaprakları, çiçekleri ve kökleri tüketilebilecek bir bitki olan karahindibayı ıspanak, pazı gibi sebzelerle bir araya getirerek tüketebilirsiniz. Ayrıca meyve suları, smoothielere de karıştırabilirsiniz. Acı bir tat alıyorsanız limon sıkmayı deneyebilirsiniz.


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karahindiba kanser bitki

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