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Kanser nedeniyle bıraktığı üniversiteyi 38 yıl sonra birincilikle bitirdi

İzmir'de 1986 yılında kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümündeki eğitimine kanser hastalığı nedeniyle ara veren 57 yaşındaki Nadide Kazmaz, afla geri döndüğü fakülteyi birincilikle bitirdi.

Kanser nedeniyle bıraktığı üniversiteyi 38 yıl sonra birincilikle bitirdi
Gökçen Kökden

Nadide Kazmaz, yakalandığı kanser nedeniyle 2. sınıfta çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kaldı. Tedavisinin ardından evlenip çocuk ve torun sahibi olan Kazmaz, geçen yıllara rağmen okuma azminden vazgeçmeyip 2022 yılında öğrenci affından yararlanıp üniversiteye geri döndü.

Kanser nedeniyle bıraktığı üniversiteyi 38 yıl sonra birincilikle bitirdi 1

Bölümdeki içeriklerin değişmesi nedeniyle birinci sınıftan itibaren çocukları yaşındaki arkadaşlarıyla yeniden eğitime başlayan Kazmaz, 4 yılın ardından hem bölüm hem de 1100 öğrenci arasından fakülte birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşadı.
Sınıf arkadaşlarıyla birlikte kep atarak diplomasına kavuşan Kazmaz'ı ilk kutlayanlar ise eşi, çocukları ve torunu oldu.

KIZI AYNI ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Kanser nedeniyle bıraktığı üniversiteyi 38 yıl sonra birincilikle bitirdi 2

Nadide Kazmaz, 2. sınıfta yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

O dönemde okul kaydını dondurmayı düşünemediğini anlatan Kazmaz, "Sonrasında bıraktım okulu evlenip çoluk çocuğa karıştım. Böyle hayatım devam etti. 2 kızım var. Biri aynı üniversitede öğretim görevlisi. Onun çok baskısı oldu. Eşim çok destekledi. 'Senin için iyi olur evde oturmaktansa edebiyatı seviyorsun' dedi. En başarılı olduğum dersler zaten alan derslerim. Onların da desteğini alınca tekrar başlamaya karar verdim." dedi.

Kazmaz, eşinin ve kızlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Kanser nedeniyle bıraktığı üniversiteyi 38 yıl sonra birincilikle bitirdi 3

"Eşime 'okuldan geç geliyorum' dediğimde. 'Sorun değil ben yemeği ayarlarım' derdi. Bir şekilde hallederdik. Türkçe öğretmeni kızım var ondan da çok faydalandım. Eğitim bilimleri konusunda yardım etti. Bu yaştan sonra böyle çok da bir kariyer yapma derdim yok. 4,5 yaşında bir torunum var. Ona yapabilirsem öğretmenlik yapacağım. Belki özel okullarda çalışabilirim."

Nadide Kazmaz'ın eşi Ali Kazmaz da kızlarıyla birlikte eşine güvendiklerini ve sonunda mezuniyet sevinci yaşadıklarını dile getirdi.

Kanser nedeniyle bıraktığı üniversiteyi 38 yıl sonra birincilikle bitirdi 4

Eşinin bölüm birincisi olmasını beklediğini ancak fakülte birincisi olmasının kendisine de sürpriz olduğunu aktaran Kazmaz, eşini tebrik etti.

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yaşam Kadın
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