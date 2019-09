"Kanser tanısı konulan her 4 erkekten biri prostat kanseri"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, tüm dünyada her yıl kanser teşhisi konulan her dört erkekten birinin prostat kanseri olduğunu belirterek, Türkiye'de ise ortalama her 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığını bildirdi.

"Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin erkeğin prostat kanserine yakalandığı tahmin ediliyor. Ancak yeterli düzeyde prostat kanser taraması yapılmadığından bunların az bir kısmına kanser tanısı konuluyor. Tüm dünyada her yıl kanser teşhisi konulan her dört erkekten biri prostat kanseri. Ülkemizde ise ortalama her 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığı görülüyor. ABD'de her yıl yaklaşık 700 bin erkeğe, AB ülkelerinde ise 350 bin kişiye prostat kanseri tanısı konuluyor. Konuyla ilgili farkındalığın artmasına bağlı olarak, tarama testlerinin daha yaygın olarak yapılması, tanı alan kişi sayısının artmasındaki en önemli etkeni oluşturuyor."

- "Hastalıkta tam kür erken tanıyla sağlanabiliyor"

Prostat kanserinde tümörün henüz organla sınırlıyken (prostatın dışına çıkmadan) tespit edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yencilek, "Zira bu aşamada tespit edildiğinde güncel tedavi yöntemleriyle hastalığın tamamen devre dışı bırakılması mümkün olabiliyor. Prostat kanseri sinsi ilerleyen bir kanser türü. PSA ve düzenli ürolojik kontroller, prostat kanserinin tespit edilme oranını artırdı. Bununla birlikte hastalığa bağlı yaşam kayıplarını tüm dünyada yaklaşık yüzde 60 oranında azalttı." değerlendirmesinde bulundu.