"Kanser tanısı konulan her 4 erkekten biri prostat kanseri"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, tüm dünyada her yıl kanser teşhisi konulan her dört erkekten birinin prostat kanseri olduğunu belirterek, Türkiye'de ise ortalama her 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Faruk Yencilek, Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer alan prostat kanserinin, üzerinde en çok araştırma yapılan kanserler arasında bulunduğunu aktardı.

Erken dönemde yakalanmış prostat kanserinin tedavisinde, başarının sadece onkolojik sonuçlarla sınırlı olmadığına işaret eden Yencilek, "Trifekta" denilen üç sonucun önemli olduğunu belirtti.

Yencilek, bunları, onkolojik olarak kanserin kontrol altına alınması, hastanın tedavi sonrasında da ereksiyon sağlayabilmesi, idrarını kaçırmadan hayatına devam edebilmesi şeklinde sıraladı.

Prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer aldığına işaret ederek ilgili istatistikleri paylaşan Prof. Dr. Faruk Yencilek, şunları kaydetti: