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Kanser tedavisinde akıllı çözümler sunuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Lenovo, tıbbi görüntüleme şirketi TechsoMed ile iş birliği doğrultusunda kanser tedavisi için daha akıllı teknoloji çözümleri sunuyor.

Kanser tedavisinde akıllı çözümler sunuyor

Tıbbi görüntüleme şirketi TechsoMed, onlarca yıllık tıbbi yöntemleri gücünü algoritmadan alan yenilikçi teknoloji ile birleştirerek doktorların belirli tümörleri tedavi etme biçiminde devrim yaratıyor.

DAHA AKILLI TEKNOLOJİ İLE DAHA KISA SÜREDE İYİLEŞME

Lenovo ve TechsoMed, iş birlikleri çerçevesinde az bilinen bir kanser tedavisi olan termal ablasyonu yaygın hale getirmeyi hedefliyorlar. Termal ablasyon, çapı üç santimetreden küçük olan erken aşama tümörlere yoğun ısı uygulanması yoluyla çalışıyor. Kemoterapi ile geleneksel tümörün çıkarılması hastalar üzerinde hem fiziksel hem de finansal yönden çok büyük bir etki yaratıyor. Bu standart tedaviler, on binlerce dolara mal oluyor ve ciddi riskler ve komplikasyonlar içeriyor. Geleneksel tedavi yöntemleri aynı zamanda günler veya haftalar süren bir iyileşme süreci de gerektiriyor. Diğer yandan yeni teknolojilerden faydalanan termal ablasyon tedavisi, beş dakikadan kısa sürüyor ve minimal bir cerrahi müdahale gerektiriyor.Termal ablasyon ayrıca sadece lokal anestezi kullanılarak uygulanıyor. Yöntem daha az potansiyel komplikasyon ile sonuçlanıyor ve çok daha kısa iyileşme süreleri gerektiriyor. Ayrıca, maliyeti de alternatifinin onda birine ulaşan oranda daha düşük.

YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ İSTASYONLARI

TechsoMed, BioTrace'in gerçek zamanlı görüntüleme yeteneklerine güç katan yapay zekâ algoritmalarını, çok sayıda karmaşık görevi aynı anda yerine getirmek için gerekli merkezi işlemci, grafik işlemci ve bellek kapasitesine sahip olan Lenovo ThinkStation P920'ler üzerinde geliştirdi. ThinkStation'ın işini içeride serin ve dışarıda sessiz bir biçimde yapabilmesi, ablasyon işlemleri sırasında çok büyük önem taşıyor.

İş istasyonları, teknik uygulamalar için özel olarak tasarlanan ve görev açısından kritik işlemleri olağanüstü ölçüde güvenilirlikle gerçekleştirebilen özel bilgisayarlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu, prosedürün ortasında bozulmayacak güvenilir, yüksek performanslı makinelere gereksinim duyan TechsoMed, Lenovo’nun teknolojilerinden faydalanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KANSER TEDAVİSİ Lenovo

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