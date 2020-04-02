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Kanser tedavisinde kemoterapi ihtiyacı giderek azalacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapinin hedefe yönelik tedaviler sayesinde önümüzdeki yıllarda azalacağına dikkat çeken Prof. Dr. Serdar Turhal, daha erken dönemde hastalara tanı konulabileceğini söyledi. Önümüzdeki yıllarda kanser tedavisinde daha az kemoterapi ve daha çok akıllı ilacın kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, kanser tedavisinde daha az ameliyata gerek olacağını ve ilaç tedavisiyle daha çok başarılı sonuçlar alınabileceğini anlattı. İşte detaylar...

Kanser tedavisinde kemoterapi ihtiyacı giderek azalacak

Hedefe yönelik tedavilerde vücudun kendi bağışıklık sistemi kullanılarak tümör yok edilmeye çalışılıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bunun önümüzdeki dönemde akciğer, meme, kalın bağırsak gibi tümörlerde faydalı olmasını bekliyoruz. Kandan alınan likit biyopsi ile kanser tanısının daha erken konulmasını bekliyoruz. Tümörler üzerinde yapılan analizler sayesinde yeni bilgilere sahip oluyoruz. İlaçların en ideal kullanma şekliyle ilgili de her geçen gün daha fazla bilgiye sahip oluyoruz” dedi.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER KANSER HÜCRESİNİN ÇOĞALMA YOLUNU BLOKE EDİYOR

Hedefe yönelik tedavilerin kanser hücresinin çoğalma yolunu bloke edebildiğini dile getiren Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “İnsan genom projesi 2013 yılında tamamlandı. Proje tamamlandıktan sonra kullanılan teknoloji ile hangi moleküler genetik bozukluklarla kanser hücresinin çoğaldığını anlamak mümkün oldu. Bu gelişme sayesinde kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasına yol açan 800’ün üzerinde genetik değişiklik saptandı. Böylece kanser hücrelerinin çoğalma yolunu buldukça, o yolu durduracak ilaçlar keşfetmek mümkün oluyor. Bu tedavilere hedefe yönelik tedaviler diyoruz” açıklamasında bulundu.

YENİ NESİL DİZİLEME ANALİZİ İLE TÜMÖRÜN HANGİ YOLLA ÇOĞALDIĞI ANLAŞILABİLİYOR

Yeni nesil dizileme analizi, yani kanserde genetik analiz ile tümörlü parçayı alıp hangi yollarla çoğaldığını keşfetmenin artık mümkün olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Yeni nesil dizileme analizi hastanın tümöründeki genetik bozukluğun türünü ortaya koyan bir tanı yöntemidir. Bu yöntemde tercihen hastanın en son ortaya çıkan tümör dokusunun bir parçası patoloji laboratuvarına gönderilir ve orada bunu analiz eden cihazlarla değişiklik gösteren genlerden hangisinin bozuk olduğuna bakılır. Bu analiz bize hangi genetik yol üzerinden tümör hücresinin çoğaldığını ve hangi ilaçlar ile o yolu bloke edebileceğimizi gösteriyor” dedi.

LİKİT BİYOPSİ TÜMÖR HÜCRESİNİ KOLAYLIKLA SAPTAYABİLİYOR

Hastanın tümör dokusundan parça almanın her zaman kolay olmadığını ve zaman zaman bazı riskler içerebildiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Özellikle hastadan parça alınamayan veya parça almanın güç olduğu durumlarda likit biyopsi yöntemi hastalar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu yöntem ile parça alınmasına gerek kalmadan kan analizi yapılır gibi kan alınıyor. Özel makinelerde bu kan analiz edildikten sonra tümör hücresi saptanıp hastadan parça dahi alınmasına gerek kalmadan tümör ile ilgili özellikler öğreniliyor” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
KANSER TEDAVİSİ Kemoterapi kanserde kişiye özel tedavi

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