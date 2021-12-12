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Kanser tedavisinde mavi akrep zehri gerçekten etkili mi? 'Küba'dan umut' olarak lanse ediliyor

12.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hastalarına kurtarıcı ilaç olduğu iddia edilerek satılan mavi akrep zehri ile ilgili uyarılarda bulunan Medikal Onkolog Dr. Ahmet Özveren, mavi akrep zehrinin bilimsel çalışmalara konu olmadığının altını çizerek, akrep zehrinin kanser tedavisinde bir hastada bile kullanılmadığının altını çizdi. Ürünün kullanımının ciddi olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyleyen Özveren, kanser hastalarına konu ile ilgili uyarıda bulundu.

Kanser tedavisinde mavi akrep zehri gerçekten etkili mi? 'Küba'dan umut' olarak lanse ediliyor

Kanser hastası ve hasta yakınlarının mavi akrep zehri ile ilgili internetten bilgi edindiğine dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Özveren, tanı sonrası hastaların bilgi amaçlı internete başvurduğunu, burada sayısız yorum ve öneriyle karşılaştıklarını belirtti. Son dönemde de kanser hastalarına “Küba’dan umut” olarak lanse edilen etken maddesi “mavi akrep zehri” olan ürünlerle ilgili hastalardan çok soru geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Özveren, uyarılarda bulundu.

"BİLİMSEL KABUL GÖRMEYEN YORUMLAR"

Uzm. Dr. Özveren, “İnternette, mavi akrep zehrinin kanser hastalarında etkili olduğu iddia ediliyor, ticari ürün satışı yapılıyor. Kişisel faydalanım hikayeleri referans gösteriliyor. Böyle paylaşımlar bireyleri yanıltabilir. Çünkü kişisel faydalanım hikayeleri bilimsel kabul görmeyen yayın ve bulgulardır. Çeşitli türlerden akrep zehirlerinin içinde bulunan bileşenler laboratuvar ve hayvan çalışmalarında antikanser etkiye sahip bulunmuştur. Bununla birlikte mavi akrep zehri başta olmak üzere akrep zehrinin insanlarda kanser tedavisi olarak etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır” dedi.

"TEK BİR HASTA SUNUMU YOK"

Öte yandan, Küba’da kanser ile ilgili yapılan çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş hasta sunumu bulunmadığını belirten Uzm. Dr. Özveren sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akrep zehrinin özellikleri daha kaliteli çalışmalarla araştırılmaya başlanmış ve ilaç geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Çeşitli ülkelerde akrep cinslerinin zehirleri, yılan zehri, arı zehri dahil hayvan zehirlerinden ilaç geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı akrep zehirleri gibi mavi akrep zehri bileşikleri de ilerleyen zamanlarda elde edilip geliştirilerek kanser tedavilerinde kullanılabilir. Ancak şu an için etkili bileşeni elde edip uygun dozunun belirlenmesi için çok daha fazla bilimsel çalışmaya gerek duyulmaktadır. Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış herhangi bir ilaç, madde, metod kullanımı tamamen deneysel olup çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hastalar, tedavisini üstlenen hekiminin bilgisi ve onayı olmadan kendilerine önerilen bu tarz bir ürünü kullanmamalıdır.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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