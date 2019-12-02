Kanser tedavisinde yeni dönem ozon

Ülkemizde her sene 100.000’in üzerinde kişinin ölümüne yol açan kanser tedavisinde en sık kullanılan yöntem ilaç (kemoterapi) ve ışın (radyoterapi) tedavileridir. Hastalığın boyutu ve kişilerin durumuna göre, bu iki yöntem, ayrı ayrı ya da bir arada uygulanabilir.

Toplumumuzda kanser tedavisine yardımcı olan ilaçlar, kişilerin vücudunda yer alan hücreleri de etkisi altına alarak karaciğer ve böbrek gibi yaşamsal organlar üzerinde hasara yol açar.

KANSER TEDAVİSİNDE OZON TERAPİSİ

Oksijen salımı gerçekleştiren maddelerin çeşitli formlarda ve farklı yollarla vücuda verilerek, vücutta oksijen boyutunun yükseltilmesini amaçlayan alternatif tıp yöntemine, ozon tedavisi denir. Genellikle oksijenin kimyasal yönden aktif bir formu olan ozon kullanıldığı için, yöntem ozon tedavisi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem çeşitli şekillerde uygulansa da en yaygın kullanma şekli ozonun gaz ve sıvılar ile karıştırılarak vücuda verilmesidir.

YÖNTEM, OTOHEMOTERAPİ OLARAK DA ADLANDIRILABİLİR

Atmosferde yer alan oksijen gazının son derece yüksek enerjili olan üç oksijen atomunda meydana gelen formu ozon (O3) , oldukça güçlü bir oksitlenmeye de sahiptir. Öncelikle 1856 yılında cerrahi aletlerin ve ameliyathanelerin mikroplardan korunması amacıyla kullanılan ozan, günümüzde kanser tedavisinde de kullanılmaktadır.