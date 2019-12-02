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Kanser tedavisinde yeni dönem ozon

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günümüzün korkulu rüyası olan kanserin uzun süren ve sabır isteyen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Taylan Temel kanserde ozon tedavisinin nasıl olduğunu ve faydalarını anlattı.

Kanser tedavisinde yeni dönem ozon

Ülkemizde her sene 100.000’in üzerinde kişinin ölümüne yol açan kanser tedavisinde en sık kullanılan yöntem ilaç (kemoterapi) ve ışın (radyoterapi) tedavileridir. Hastalığın boyutu ve kişilerin durumuna göre, bu iki yöntem, ayrı ayrı ya da bir arada uygulanabilir.

Toplumumuzda kanser tedavisine yardımcı olan ilaçlar, kişilerin vücudunda yer alan hücreleri de etkisi altına alarak karaciğer ve böbrek gibi yaşamsal organlar üzerinde hasara yol açar.

KANSER TEDAVİSİNDE OZON TERAPİSİ

Oksijen salımı gerçekleştiren maddelerin çeşitli formlarda ve farklı yollarla vücuda verilerek, vücutta oksijen boyutunun yükseltilmesini amaçlayan alternatif tıp yöntemine, ozon tedavisi denir. Genellikle oksijenin kimyasal yönden aktif bir formu olan ozon kullanıldığı için, yöntem ozon tedavisi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem çeşitli şekillerde uygulansa da en yaygın kullanma şekli ozonun gaz ve sıvılar ile karıştırılarak vücuda verilmesidir.

YÖNTEM, OTOHEMOTERAPİ OLARAK DA ADLANDIRILABİLİR

Atmosferde yer alan oksijen gazının son derece yüksek enerjili olan üç oksijen atomunda meydana gelen formu ozon (O3) , oldukça güçlü bir oksitlenmeye de sahiptir. Öncelikle 1856 yılında cerrahi aletlerin ve ameliyathanelerin mikroplardan korunması amacıyla kullanılan ozan, günümüzde kanser tedavisinde de kullanılmaktadır.

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Oksijen oranının yetersiz olması kanserli hücrelerinin yayılmasına yardımcı olur ve kanser hücreleri hızlı bir şekilde vücuda yayılır. Ozon tedavisi, immun sistemini düzenleyerek, hücreleri dengeler. Böylece dokularda artış gösteren oksijen, kanser tedavisinde kullanılan ışın ve ilaç tedavilerinin etkisinin artmasına yardımcı olur. Işın tedavisi ile ilaçlar kanserli hücrelere yüksek oksijenli ortamda daha kolay ulaşır. Bu durum da tedavinin başarılı sonuçlar almasını sağlar.

Aynı zamanda ozon tedavisi ışın ve ilaç tedavileriyle beraber kullanıldığında bu tedavilerin yan etkilerini de en aza indirger ve vücudun dengesini sağlar. Farklı kanser türleri sebebiyle tedavi gören hastalar, ışın tedavileri ve kemoterepi ile beraber ozon terapi seanslarını da bir arada gerçekleştirebilir. Ozon tedavisi, kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu yan etkileri (saç dökülmesi, yorgunluk, yara ve cilt yanıkları vs.) en aza indirger. Kanser dokusunda meydana gelen oksijen yetersizliği sorununun çözümüne de yardımcı olan ozon tedavisi, kanser hücrelerinin metastaz kapasitelerini (başka bölgelere sıçraması) azaltır. Kanser tedavisine ek bir yük getirmeyen ve yaşam kalitesini artıran ozon, umut verici bir tedavi yöntemidir.

İtalya ve Almanya’da sadece ozon ile kanser hastalarını tedavi eden birçok merkez yer almaktadır.

Dr. Taylan Temel

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