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Kanser tedavisinde yeni yöntemler sağkalım oranlarını yükseltiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Her kanser tipi için ayrı geliştirilen tedaviler sayesinde sağkalım oranında ve yaşam kalitesinde artış gözlendiğini söyleyen Dr. Hande Dr. Demirdere, dünyada hızla artış gösteren kanserde yılda 18 milyon kişiye teşhis konulduğunu, yaklaşık 10 milyon kişininse kanser nedeniyle hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Kanser tedavisinde yeni yöntemler sağkalım oranlarını yükseltiyor

Kanser hastalığıyla mücadele için bilim insanlarının araştırmalarını aralıksız sürdüğünü söyleyen Pierre Fabre Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere, “Günümüzde her kanser tipi için yeni hedefli tedaviler ve immuno tedaviler geliştiriliyor. Bu tedavilerde amaç yalnızca hastanın yaşam süresini uzatmak değil, aynı zamanda hayat kalitesini de artırmaktır. Bu tedaviler genelde oral tablet formundadır. Hastanın tedavi uyumunu ve sağkalımı artırmak için geliştirilmektedirler” dedi.

SİGARADAN UZAK DURUN

Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Hastalığın en önemli nedeninin sigara içmek olduğunu belirten Dr. Demirdere “Sigarayı bırakarak bu hastalığın önüne büyük oranda geçmek mümkündür. Akciğer kanseri ileri aşamalara kadar belirti vermeden sinsice ilerleyen ciddi bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi ile ilgili yapılan pek çok yeni klinik çalışma ve gelişme yüz güldürücü sonuçlar vermektedir” diye konuştu.

TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜKSEK

Dr. Hande Demirdere, kadınların en sık karşı karşıya kaldığı kanser türünün meme kanseri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Her 8 kadından birinde meme kanseri görülme olasılığı bulunuyor. Meme kanseri erken teşhis edilebilen ve tedaviye en iyi cevap veren kanser türlerinden biridir. Özellikle 40 yaşından sonra yapılan meme kontrolleri ve taramalar erken teşhis açısından çok önemli ve hayat kurtarıyor. Artık meme kanseri daha erken safhalarda yakalandığından meme koruyucu cerrahi ile de hastaların vücut bütünlükleri korunarak, tedavi sürecinin daha verimli geçmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu alanda da her gün umut verici tedaviler geliştirilmekte, bunun sayesinde hastaların yaşam kaliteleri artmaktadır.”

40'INDAN SONRA POLİP TARAMASI YAPTIRIN

Dr. Demirdere sık görülen kanser türlerinden kolorektal kanserin de ileri evrelere kadar belirti vermeden sinsice ilerleyebildiğini anlattı: “Özellikle tarama ile polip varlığı erken evrede tespit edildiğinde ileride tümör oluşumunun önüne geçilebiliyor. Ailesinde polip, kanser, ülseratif kolit veya Chron hastalığı olanlar rutin kontrollerini 40 yaşından itibaren mutlaka yaptırmalıdır. Sigara ve alkolden uzak durarark, sağlıklı ve düzenli beslenip spor yaparak bu kansere karşı korunabilirsiniz.”

GÜNEŞİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUNUN

Cilt kanserleri arasında en tehlikelisi olan Malign melanomun toplumun yüzde 5’ini tehdit ettiğini ifade eden Dr. Hande Demirdere, zararlı güneş ışınlarının ciltteki hücrelerin normal yapısını bozarak kansere yol açabildiğini ve özellikle açık tenli kişilerde bu hastalığın daha sık görülebildiğini belirtti. Dr. Demirdere güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için güneş koruyucu kremler kullanılması gerektiğinin altını çizdi: “Erken evrede cerrahi tedavi önerilirken ileri evre cilt kanserleri söz konusu olduğunda son yıllarda bu alanda geliştirilen yeni moleküller ve immunoterapiler ve umut vadetmektedir.”

İDRARDA GÖRÜLEN KANA DİKKAT!

Mesane kanserinin özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde rastlanan bir kanser türü olduğunu kaydeden Dr. Demirdere, sigara içmenin bu tür kanserin oluşumunda da önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi. En önemli belirtinin ağrı hissedilmeden idrarda görülen kan olduğunu belirten Dr. Demirdere, “Tedavi mesane kanserinin evrelerine bağlı olarak yapılmakta ve başta cerrahi olmak üzere, kemoterapi ve immunoterapiler de kullanılmaktadır” dedi.

Türkiye’de bir yılda görülen kanser rakamları

Akciğer kanseri: 35.000
Meme kanseri 23.000
Kolorektal kanser 20.000
Mesane kanseri 11.000
Malign Melanom 2.000

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kanser KANSER TEDAVİSİ

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