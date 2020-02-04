Kanser tedavisinde yeni yöntemler sağkalım oranlarını yükseltiyor

Kanser hastalığıyla mücadele için bilim insanlarının araştırmalarını aralıksız sürdüğünü söyleyen Pierre Fabre Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere, “Günümüzde her kanser tipi için yeni hedefli tedaviler ve immuno tedaviler geliştiriliyor. Bu tedavilerde amaç yalnızca hastanın yaşam süresini uzatmak değil, aynı zamanda hayat kalitesini de artırmaktır. Bu tedaviler genelde oral tablet formundadır. Hastanın tedavi uyumunu ve sağkalımı artırmak için geliştirilmektedirler” dedi.

SİGARADAN UZAK DURUN

Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Hastalığın en önemli nedeninin sigara içmek olduğunu belirten Dr. Demirdere “Sigarayı bırakarak bu hastalığın önüne büyük oranda geçmek mümkündür. Akciğer kanseri ileri aşamalara kadar belirti vermeden sinsice ilerleyen ciddi bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi ile ilgili yapılan pek çok yeni klinik çalışma ve gelişme yüz güldürücü sonuçlar vermektedir” diye konuştu.

TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜKSEK

Dr. Hande Demirdere, kadınların en sık karşı karşıya kaldığı kanser türünün meme kanseri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Her 8 kadından birinde meme kanseri görülme olasılığı bulunuyor. Meme kanseri erken teşhis edilebilen ve tedaviye en iyi cevap veren kanser türlerinden biridir. Özellikle 40 yaşından sonra yapılan meme kontrolleri ve taramalar erken teşhis açısından çok önemli ve hayat kurtarıyor. Artık meme kanseri daha erken safhalarda yakalandığından meme koruyucu cerrahi ile de hastaların vücut bütünlükleri korunarak, tedavi sürecinin daha verimli geçmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu alanda da her gün umut verici tedaviler geliştirilmekte, bunun sayesinde hastaların yaşam kaliteleri artmaktadır.”