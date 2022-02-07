Kanserden diyabete kadar pek çok hastalığa karşı inanılmaz faydaları olan bu bitkiyi tanıyor musunuz?

Yumurta çiçeği, görünüş olarak patlıcanın beyaz ve küçük haline benziyor. Yüksek vitamin ve mineral değerlerine sahip olan bu bitki, içinde fosfor, kalsiyum, lif, potasyum, A ve C vitaminlerini barındırıyor. Haliyle oldukça besleyici ve değerli bir gıda ama içindeki solanin maddesi zehirlenmeye neden olabileceği için fazla tüketmekten kaçınmalısınız. Aynı zamanda yemeden önce iyice pişirmek de büyük önem taşıyor. Haydi, detaylara geçelim!

KANSER RİSKİNİ ÖNLER

Günümüzde en çok korkulan hastalıkların başında kanser yer alıyor. Yumurta çiçeği, içindeki C vitamini sayesinde vücudu koruyarak kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller ve kanser riskini azaltır.

ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR

Sıklıkla karşılaşılan şeker hastalığı, hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Bu besin maddesinin başlıca özelliklerinden biri ise vücuttaki glikoz emilimini kontrol altına alması. Bol lifli yapısı da şeker hastalığının önlenmesinde rol oynuyor.

ANTİBAKTERİYEL ETKİ GÖSTERİR

Yumurta çiçeği, antibakteriyel özelliği sayesinde vücutta bakterilere karşı bir kalkan görevi görüyor. Cilt üzerindeki kesik ve yaraların da mikrop kapmasını önlüyor.

MİDENİN SIVI ORANINI DENGELER

Midedeki sıvı oranının dengesiz olması sonucunda reflü ve gastrit gibi mide hastalıkları ortaya çıkıyor. Siz de bu hastalıklardan şikayetçiyseniz yumurta çiçeğini mutlaka deneyin! Bu tropikal sebze, midedeki sıvı oranının dengelenmesinde oldukça etkili.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kemik erimesi gibi hastalıklarla karşılaşmamak için potasyum ve kalsiyum içeren besinleri bolca tüketmek gerekiyor. Yumurta çiçeği de bu mineraller açısından oldukça zengin. Ancak, aşırı tüketilmesi zehirlenmeye yol açabileceği için kontrollü tüketmenizde fayda var.

SAÇ SORUNLARINI GİDERİR

Saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak için yapmanız gereken tek şey, yumurta çiçeğini ezip saç diplerine ve uçlarına sürmek. Böylece dökülme ve kepek gibi sorunları ortadan kaldırıp güçlü ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

CİLDİ NEMLENDİRİR

Beyaz patlıcan, ezilip balla karıştırıldıktan sonra yüze sürüldüğünde nemlendirici, doğal bir maske görevi görüyor. Özellikle kış aylarında cildi canlandıran bu maskenin yaşlanma belirtilerini geciktirici etkisi de var.

