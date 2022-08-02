Kansere karşı korur, ödemi söker atar, öksürüğü ve baş ağrısını şıp diye geçirir! Reyhanın faydaları

Reyhan, güzel kokusu ve yemeklere verdiği lezzetle bilinen bir baharattır. Reyhan aynı aileden gelen fesleğenle çok sık karıştırılır. Antioksidan deposu olan reyhanın çok sayıda hastalığa karşı tedavi edici etkisinden faydalanabilirsiniz. Reyhan kanser, kalp hastalığı, artrit ve diyabet gibi çeşitli hastalıkların riskini azaltır.

İçinde bulundurduğu fitokimyasallar ile, akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız kanseri ve cilt kanseri dahil olmak üzere farklı kanser türlüne karşı korunmaya yardımcı olabilir. Reyhan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bitkideki yağlar solunum, idrar, karın ve cilt enfeksiyonları olan kişilerde bakterilerle savaşmaya yardımcı olur.

Reyhan içinde kalsiyum, A vitamini, K vitamini, manganez, magnezyum, demir, çinko ve potasyum bulunur.

REYHAN FAYDALARI

Hastalıklara karşı direncinizi artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir

Kötü kolesterolü düşürür

Mide asidini düzenler ve hazımsızlık gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur.

Antienflamatuvar özelliği sayesinde ödem attırıcı etki gösterir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Öksürüğe iyi gelir.

Cilt bakımı için kaynatılıp suyu tonik olarak kullanılabilir.





