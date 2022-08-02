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Kansere karşı korur, ödemi söker atar, öksürüğü ve baş ağrısını şıp diye geçirir! Reyhanın faydaları

02.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen bir fesleğen çeşidi olan reyhan doğada kendi kendine yetişebilir. Hem damak tadı için hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa çok iyi gelen reyhan şifa kaynağı bitkilerden biridir. Çok yönlü olan reyhan, birçok vitamin ve mineralin yanı sıra lutein, zeaksantin, beta-karoten ve beta-kriptoksantin gibi antioksidanlar içerir. Reyhanın sağlık yararlarının çoğu, bu antioksidanların yanı sıra uçucu yağlarından gelir. En fazla faydayı elde etmek için mümkün olduğunca taze şekilde tüketilmeli.

Kansere karşı korur, ödemi söker atar, öksürüğü ve baş ağrısını şıp diye geçirir! Reyhanın faydaları

Reyhan, güzel kokusu ve yemeklere verdiği lezzetle bilinen bir baharattır. Reyhan aynı aileden gelen fesleğenle çok sık karıştırılır. Antioksidan deposu olan reyhanın çok sayıda hastalığa karşı tedavi edici etkisinden faydalanabilirsiniz. Reyhan kanser, kalp hastalığı, artrit ve diyabet gibi çeşitli hastalıkların riskini azaltır.

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İçinde bulundurduğu fitokimyasallar ile, akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız kanseri ve cilt kanseri dahil olmak üzere farklı kanser türlüne karşı korunmaya yardımcı olabilir. Reyhan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bitkideki yağlar solunum, idrar, karın ve cilt enfeksiyonları olan kişilerde bakterilerle savaşmaya yardımcı olur.

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Reyhan içinde kalsiyum, A vitamini, K vitamini, manganez, magnezyum, demir, çinko ve potasyum bulunur.

REYHAN FAYDALARI

  • Hastalıklara karşı direncinizi artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Kötü kolesterolü düşürür
  • Mide asidini düzenler ve hazımsızlık gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur.
  • Antienflamatuvar özelliği sayesinde ödem attırıcı etki gösterir.
  • Baş ağrısına iyi gelir.
  • Öksürüğe iyi gelir.
  • Cilt bakımı için kaynatılıp suyu tonik olarak kullanılabilir.

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