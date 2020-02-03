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Kansere karşı organik beslenin

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof.

Kansere karşı organik beslenin

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, yaşam tarzı değişikliği ile doğru ve dengeli beslenmenin kanser riskini azalttığını söyledi. Kanserden korunmak için hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Timuçin Çil, organik gıdaların tercih edilmesini, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesini tavsiye etti. Günümüzde her türlü sebze ve meyveyi her mevsim bulmanım mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Timuçin Çil, sebze ve meyveleri özellikle mevsiminde tüketmenin kanser riskini belirgin olarak azalttığını ifade etti.
Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, ölümlerin önemli bir kısmının önlenebilir kanser türlerinden kaynaklandığını belirterek, yaşam tarzı değişikliği, doğru ve dengeli beslenmenin kanserden korunmada etkili bir faktör olduğuna işaret etti. Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Çil, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, sigara, alkol gibi alışkanlıklardan uzak durulması, hareketli bir yaşam ve egzersizin kansere yakalanma riskini azaltılabileceğinin altını çizdi.

Kanserden koruyan besinler
Yapılan bilimsel araştırmaların bazı kanser türlerinin beslenme kaynaklı olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Prof. Dr. Çil, kanserden korunmak için, hazır gıdalardan, ambalajlı, aromalı, katkı maddeli, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler ile fastfood türü yiyeceklerden, hormonlu ve genetiğiyle oynanmış sebze, meyvelerden uzak durulması, organik gıdaların tüketilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Kansere karşı, tek yönlü beslenme alışkanlığından kaçınılması, tahıl grubunun, meyve ve sebze grubunun, et grubunun, süt ve süt ürünleri grubunun bulunduğu sağlıklı beslenme alışkanlığının oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Timuçin Çil, “Posadan zengin beslenilmelidir. Sebze ve meyveler mevsiminde tüketilmeli, hormonsuz ve genetiği değiştirilmemiş olanlar tercih edilmelidir. Bol bol brokoli, karnabahar, ıspanak, lahana, kırmızı pancar, kırmızı turp, kara turp, havuç, maydanoz, rezene, tere tüketilmelidir. Sebze ve meyve, elma sirkeli suda 20 dakika bekletip duruladıktan sonra yenilmelidir. Zeytin ve zeytinyağı da yeterince tüketilmelidir. Tam tahıllı ürünler tüketilmeli, rane tahıllar yerine tam taneli tahıllar tercih edilmelidir. Daha az yağ gerektiren pişirme yöntemlerini denenmeli, kızartma yerine haşlama, buğulama gibi pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Ayrıca içerdiği Omega- 3 yağ asidinin olumlu etkilerinden faydalanmak için haftada 2 veya 3 kez balık tüketilmelidir” dedi.
Günümüz koşullarında organik beslenme tarzını temin etmenin çok da kolay olmadığını belirten Prof. Çil, bu sorunun geleneksel yöntemlerle aşılabileceğine işaret ederek, “Kültürümüzün ana beslenme öğesi olan tencere yemeklerine dönmek de kanser gelişiminin önlenmesi için düzenli ve dengeli beslenme öğesi sağlayacak kolay ve sağlıklı bir yöntemdir. Doğru beslenmeyle birlikte yaşam tarzımıza egzersizin de eklenmesi kanser gelişimini önlemektedir” diye konuştu.

Kanser hastalarında beslenme
Tedavi sürecindeki kanser hastalarına da beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Timuçin Çil, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İyi beslenen ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulan hastanın tedaviyi daha rahat tolere edebileceğini dile getiren Prof. Dr. Çil, "Kanser hastalarının beslenmesinde süt ve yoğurt özel bir öneme sahip. Ayrıca hayvansal protein olan yumurta da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka alınması gereken bir gıda. Kuru fasulye, mercimek ve balık da kanser hastalarının mutlaka tüketmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Karbonhidrat ve yağlı gıdalardan olabildiğince uzak durmak gerekir. Hamur işleri kesinlikle yenilmemeli. Şeker azaltılmalıdır. Şeker kullanılacak ise en az işlenmiş hali ile kullanılmalıdır. Zeytinyağı da faydalı bir gıdadır ve aşırıya kaçmadan yeterince tüketilmelidir" dedi.
Kanserden korunmak için olduğu gibi kanser hastaları için de doğru, dengeli ve düzenli beslenmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Timuçin Çil, “İnsanın her besine ihtiyacı vardır. Ancak mutlaka dengeli olunmalıdır. Dengesiz ve düzensiz beslenme obeziteye zemin hazırlamakta ve kanser belirgin olarak artmaktadır. Kanser olmamak için mutlaka bu önlemleri almalıyız. Kanser hastaları ise hastalığın her döneminde beslenme takibinde olmalı ve takibinde oldukları tıbbi onkologdan beslenme tedavisi almalıdırlar. Her kanser hastası, kanser tedavisi yanında beslenme tedavisi de görmelidir” şeklinde konuştu.
Beslenme bozukluklarının düzeltilmesiyle birçok kanserin oluşmasının önlenebileceğinin altını çizen Çil, kanser hastalarında beslenme tedavisinin, kanserin ana tedavisindeki başarı oranını arttıracağını da sözlerine ekledi.

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