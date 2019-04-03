Kanseri sanatla yeniyorlar

Antalya’da Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri kapsamında "Büyülü Fırçalar ile Hayata Bir Renk, Bir Dokunuş" sergisi açıldı. Sergide hastaların sanatsal faaliyetlerle, tedavi süreçlerinde başarı sağladığına dikkat çekildi.

Memorial Antalya Hastanesi Kemoterapi ve Sanat Merkezi’nde tedavi gören 50 hastanın yaptığı resim, gravür, seramik ve özel çalışmalardan oluşan 100 eserlik sergi Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Birbirinden özel tekniklerle yapılan resim örnekleri, sergiye katılanların büyük beğenisini kazandı.

Sanatseverlerle buluşan sergiyi Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Onkolog Doç.Dr. Şeyda Gündüz, resim öğretmenleri Aysun-Cengiz Erdoğan ile tedavi olan ve tedavileri devam eden hastalar gezdi.

"Umudu ifade ediyoruz"

Açılışta konuşan Prof. Dr. Özdoğan, bu önemli haftada tüm kanserli hastalara umudu ifade etmek istediklerini kaydetti. Hastaların son derece önemli sanatsal faaliyetleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdoğan, "Bugün kanser tanı ve tedavisi almış hastalarımız, son derece üzgün depresif moddayken ciddi kaygıları varken, klinikte sanatsal faaliyetlerle tanışmasını önemli buluyoruz. İlk defa hastamızın eline fırça alması, yaptığı resimlerle mutlu olması, o zor kliniklerin evi gibi hissettirilmesi hem onlar, hem bizler için çok kıymetlidir. Bu zorlu yolculukta hastalarımızın yanında olmak, onların kendilerini iyi hissetmesini sağlamak çok önemlidir" diye konuştu.