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Kanseri sanatla yeniyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Antalya’da Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri kapsamında "Büyülü Fırçalar ile Hayata Bir Renk, Bir Dokunuş" sergisi açıldı.

Antalya’da Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri kapsamında "Büyülü Fırçalar ile Hayata Bir Renk, Bir Dokunuş" sergisi açıldı. Sergide hastaların sanatsal faaliyetlerle, tedavi süreçlerinde başarı sağladığına dikkat çekildi.
Memorial Antalya Hastanesi Kemoterapi ve Sanat Merkezi’nde tedavi gören 50 hastanın yaptığı resim, gravür, seramik ve özel çalışmalardan oluşan 100 eserlik sergi Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Birbirinden özel tekniklerle yapılan resim örnekleri, sergiye katılanların büyük beğenisini kazandı.
Sanatseverlerle buluşan sergiyi Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Onkolog Doç.Dr. Şeyda Gündüz, resim öğretmenleri Aysun-Cengiz Erdoğan ile tedavi olan ve tedavileri devam eden hastalar gezdi.

"Umudu ifade ediyoruz"
Açılışta konuşan Prof. Dr. Özdoğan, bu önemli haftada tüm kanserli hastalara umudu ifade etmek istediklerini kaydetti. Hastaların son derece önemli sanatsal faaliyetleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdoğan, "Bugün kanser tanı ve tedavisi almış hastalarımız, son derece üzgün depresif moddayken ciddi kaygıları varken, klinikte sanatsal faaliyetlerle tanışmasını önemli buluyoruz. İlk defa hastamızın eline fırça alması, yaptığı resimlerle mutlu olması, o zor kliniklerin evi gibi hissettirilmesi hem onlar, hem bizler için çok kıymetlidir. Bu zorlu yolculukta hastalarımızın yanında olmak, onların kendilerini iyi hissetmesini sağlamak çok önemlidir" diye konuştu.

"Sanatsal faaliyetlerle tedaviye entegre oluyorlar"
Kanserde tedavi kadar yaşam kalitesinin de önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Özdoğan, "Hastaları umuda taşımak önemlidir. Tedaviye son derece mutlu geliyorlar, tedavi uyumları inanılmaz artıyor. Sanat yaşam kalitesini arttırmada önem arz ediyor. Birçok fırça izinde onların yüreklerinden parçalar görürsünüz. Gülen yüzleri hiç kanser hastası gibi değil. Son teknolojiyle yapılan tedavilerin yanına, sanatsal faaliyetleri insani dokunuşları entegre etmeyi çok faydalı buluyorum" dedi.

"Rehabilite oluyorum"
Hastalardan Hülya Alıcı, hastalığını ilk öğrendiğinde çok üzüldüğünü ve sonrasında sanatsal etkinliklerle hayata tutunduğunu kaydetti. Tedavi sürecinde resim yaptığını dile getiren Alıcı, "Kafamı hastalıktan arındırdım. Hastalığımı yenmeye başladım. Resim beni alıp getiriyor, hastalığımı unutuyorum. Bir nevi rehabilite oluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Resim yaparken ağlamıyorum"
Hastalardan Hande Demir, bir senedir meme kanseri tedavisi gördüğünü ve hastalığı yeneceğini belirtti.
Sanatsal etkinliklerin hastalara moral verici bir etkinlik olduğunun altını çizen Demir, "Ağır hastalık sürecim oldu. Ağlamamak için resme başladım. Kimin ne ilgi alanı varsa o etkinliği yapsın. Bizim gibi hastaların durumunun daha iyi olmasını sağlıyor" dedi.

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar

Kanseri sanatla yeniyorlar
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