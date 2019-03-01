Kanserin birini yendi diğeriyle mücadelesi devam ediyor

SELMAN TÜR - Batman'da, öce testis ardından karaciğer kanserine yakalanan Fikret Altun, tedavi ile testis kanserini yendi ancak karaciğer kanserine karşı mücadelesine devam ediyor.

Geçen yıl halı saha maçında ayağını kırdıktan sonra tedavi için gittiği hastanede, diğer rahatsızlıkları için de tetkik yaptıran ve testis kanseri olduğunu öğrenen 38 yaşındaki Fikret Altun, LÖSEV, Türk Kanser Derneği gibi kurumlarla iletişime geçerek araştırmalarda bulundu ve Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi olmaya başladı.

Kemoterapi sürecinde böbreklerinden rahatsızlanan Altun'un, yapılan tetkiklerde aynı zamanda karaciğer kanseri de olduğu ortaya çıktı. Her iki hastalığı için tedavi gören Altun, testis kanserini yendi. Altun'un, karaciğer kanseri ile mücadelesi sürüyor.

- "İnsanların bu hastalığı atlattığını öğrendim"

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hastalığını ilk öğrendiği dönemde, ruh dünyasının ve dünyaya bakış açısının tamamen değiştiğini söyledi.

"Bir hafta, on gün hiçbir şey yapmak içimden gelmedi. Karamsarlık içerisine girdim ama bir süre sonra silkelendim ve araştırma yaptım. İnsanların bu hastalığı atlattığını öğrendim. İlk olarak testis kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat olmam gerektiğinin bilincine vardım. Kendimi o sürece hazırladım." diyen Altun, Hacettepe Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtti.