Kanserin çaresi kemik iliği nakli nedir? Kemik iliği bağışı için neler yapılmalı?

Kemik iliği nakli, hastanın kendi hücrelerinden alınarak uygulanan nakiller ya da kardeş veya akraba dışı vericilerden toplanan kök hücrelerle yapılan nakilleri kapsar. Kök hücre nakillerinde kök hücre kaynağı olarak bazen kemik iliğini kullanırız. Ya da kök hücre kaynağı olarak çevre kanı kullanılabilir. En sık uygulanan yöntem ise kök hücre nakli yöntemidir.

Üçüncü kök hücre kaynağı yöntemi de kordon kanıdır. Kordon kanı doğum yaparken plasenta ayrıldığı sırada göbek kordonundan alınan kandır. Bu kan kök hücreler açısından zengindir. Çocuk lösemilerinde oldukça tercih edilen bir yöntemdir.