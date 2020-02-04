Kanserle mücadelede psikolojik destek önemli

Dünyada her yıl 4 Şubat, Dünya Kanser Günü olarak anılıyor. Bu özel günde küresel kanser salgınına karşı önlemler almak ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, kanserle mücadele eden hastalarda psikolojik sağlamlığın önemine işaret etti.

Kanser tanısı almanın kişide sıklıkla korku, kaygı ve çökkünlük uyandırabileceğini belirten Yertutanol, bu tepkilerin bir dereceye kadar normal kabul edildiğini söyledi. Yertutanol, “Kanser hastası; ölüm korkusu, acı çekme korkusu, uzuv kaybı korkusu, ailesini ve işini kaybetme korkusu gibi birçok bilinmezliğin olduğu bir yola girdiğini hissedebilir. Benzer duygular hastanın aile üyeleri ve yakınları tarafından da yaşanır, sevdiği bir insanı kaybetme olasılığı onlarda da güçlü duygular uyandırabilir” dedi.

RUHSAL TEPKİLERİ ETKİLEYEN BİRÇOK FAKTÖR VAR

Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, “Kişinin vereceği ruhsal tepkileri etkileyen birçok faktör vardır. Kanserin hangi organı etkilediği, nasıl şikâyetlere yol açacağı, hangi evrede olduğu, hastanın yaşı gibi biyolojik özellikler önemlidir. Diğer yandan hastanın kişilik özellikleri, stresle ne şekilde baş ettiği, daha önceden psikolojik sorunları olup olmadığı gibi özellikler de hastalığa verilecek tepkileri belirler. Ek olarak kişinin sosyal desteğinin ne düzeyde olduğu, aile ve iş yaşamındaki yeri, kültürel özellikleri de belirleyici olur” dedi.