Kanserli yağ bezesi belirtileri nelerdir? Yağ bezesinin kanser olduğu nasıl anlaşılır?

Vücuttaki yağ bezeleri, genellikle benign (iyi huylu) olan ve çeşitli boyutlarda olabilen yağ dolu kistlerdir. Kanserli yağ bezeleri ise daha nadir görülen bir durumdur ve liposarkom adı verilen kanser türüne işaret edebilir. Kanserli yağ bezesi olarak bilinen liposarkom, lipomlardan farklı olarak nadir görülen ancak potansiyel olarak ciddi olan bir kanser türüdür.

Yağ bezesi kansere dönüşür mü?

Yağ bezeleri genellikle benign (iyi huylu) kitledirler ve nadiren kansere dönüşürler. Genel olarak, yağ bezeleri olarak bilinen ve vücutta yumuşak, hareketli ve genellikle ağrısız kitleler olarak ortaya çıkan lipomlar, genellikle yavaş büyür ve zararsızdırlar. Ancak, nadir durumlarda lipomlar liposarkom adı verilen bir kanser türüne dönüşebilirler. Liposarkom olarak adlandırılan kanserli yağ bezeleri, tüm yağ bezelerinin %1'inden azını oluşturur.

Kanserli yağ bezesi belirtileri nelerdir?

Kanserli yağ bezesi (lipom), nadir görülen bir kanser türüdür. Liposarkom olarak adlandırılan bu kanser türü, yağ hücrelerinden gelişir ve genellikle yetişkinlerde görülür. Liposarkomlar genellikle yavaş büyür ve erken teşhis edilirse başarıyla tedavi edilebilir. Yağ bezesinin kanser olduğu nasıl anlaşılır sorusu için kanserli yağ bezesi belirtileri şöyledir:

Liposarkomlar genellikle derinin altında sert ve hareketsiz bir yumru olarak hissedilir. Yumru genellikle ağrısızdır, ancak bazı durumlarda ağrıya neden olabilir.

Liposarkomlar, iyi huylu yağ bezelerinden (lipomlar) daha hızlı büyür. Birkaç ay veya yıl içinde büyüyebilirler.

Liposarkomlar büyüdükçe, üzerindeki deri kırmızı, mor veya maviye dönebilir. Deri ayrıca gergin veya parlak görünebilir.

İlerlemiş liposarkom vakalarında, yorgunluk ve kilo kaybı gibi genel semptomlar görülebilir.

Ancak, tüm liposarkomlar bu belirtileri göstermez. Bazı liposarkomlar hiçbir belirti göstermeyebilir ve sadece rutin bir fizik muayene sırasında veya görüntüleme testleriyle keşfedilebilir.

Kanserli yağ bezesi tedavisi nasıl yapılır?

Kanserli yağ bezesi (lipom), nadir görülen bir kanser türüdür. Liposarkom olarak adlandırılan bu kanser türü yağ hücrelerinden gelişir ve genellikle yetişkinlerde görülür. Liposarkomlar genellikle yavaş büyür ve erken teşhis edilirse başarıyla tedavi edilebilir. Liposarkom tedavisi şunları içerebilir:

Cerrahi

Kemoterapi

Radyoterapi

Hedefe yönelik tedaviler, tümör hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını durdurmak için tasarlanmış ilaçlardır. Hedefe yönelik tedaviler, tümörün moleküler özelliklerine göre seçilir.





