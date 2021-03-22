Kantaron yağının cilde ve saça faydaları nelerdir? Kantaron yağı nerelerde bulunur?

Kantaron yağı, insanlar arasında kılıç otu, kan otu gibi isimlerle de biliniyor. Kantaron bitkisinden çıkartılan kantaron yağı, genel olarak bitkisel tedavilerde tercih ediliyor ve alternatif tedavi yöntemi olarak sıklıkla kullanılıyor. Sağlık açısından birçok farklı alanda kullanılabilen kantaron yağı, cilt ve saçta kullanıldığı gibi aynı zamanda ateş, yılan ısırığı, hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da iyileştiriyor.

KANTARON YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Kantaron yağının insan sağlığına birçok farklı konuda faydası dokunabilir. Bu faydalardan bazıları ise şu şekildedir:

Kantaron yağı, güçlü bir antiseptiktir. Bu sayede yara üzerinde oluşacak mikroplara ve iltihaplara engel olabilir.

Kantaron yağının antiviral ve antibakteriyel özellikleri bulunmaktadır.

Kantaron yağı hücreleri yeniler.

Kesiklerin ve açık yaraların daha hızlı iyileşmesine yardım eder.

Siyatik ağrılar, lumbago, romatizma ve sırt ağrılarda masaj yağı olarak kullanılabilir.

Damar büzücü etkisi olduğu için kazalarda yaşanan kanamaları durdurur.

Kantaron yağı ishali durdurur.

Hemoroidin iyileşmesine yardımcı olur.

Kantaron yağı sahip olduğu özellikler ile sakinleştirici etkisi görerek stresi azaltır.

Mide ülserine ve mide ağrısına engel olur.

Masaj yağı olarak kullanılabildiği için baş ağrılarının giderilmesine yardımcıdır.

Kantaron yağı sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Kantaron yağı kasları güçlendirir.

KANTARON YAĞININ CİLDE VE SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Kantaron yağı, cilt bakım kürlerinde ve uygulamarında sıkça kullanılan özel bir bitkisel yağdır. Güçlü bir antiseptik olan kantaron yağı, özellikle sivilcelerin oluşumu ile etkin bir şekilde mücadele edebilmektedir. Sivilce oluşumunu önlemekte oldukça başarılı olan kantaron yağının aynı zamanda cilde ve saça da birçok faydası bulunmaktadır.

Kantaron yağının cilde faydaları şu şekilde sıralanabilir: