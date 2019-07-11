Kantaronu, asla güneş kremi olarak kullanmayın

Prof. Dr. Fatih Satıl, kantaronun kullanımı ile ilgili yanlış bilgi sahibi olunduğu konusunda uyarıda bulundu. Kantaron ile karıştırılan zeytinyağının farklı bir özelliğe büründüğünü ifade eden Satıl, bu yağın artık sade zeytinyağı gibi olmadığını ve kesinlikle güneş kremi yerine kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Fatih Satıl, "Kantaron yağının güneş yağı olarak kullanılmasına dair bir yanlış uygulama var. Bu çok tehlikeli. Çünkü kantaron, cildi hassaslaştırıyor. Kantaron yağını sürdüğümüz zaman güneşe çıkmamamız lazım. Aksi takdirde, güneş zararları olacak, güneş lekeleri olacaktır. Bunun uygulanmaması lazım" dedi.

GÜNEŞ YANIĞINA DA İYİ GELİYOR

Kantaron yağının kullanımı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fatih Satıl, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yanık ve yara tedavilerinde, akşamdan sürerek, gece boyunca onun etkisini kullanıp, sabah da yıkayarak o şekilde gün yüzüne çıkmamız gerekir. Her bitkinin bir kullanım yöntemi var. Doğru kullanmazsak, doğru bitki ile uygulamazsa şifa yerine zarar görebiliriz. Öncelikle yanığın derecesi önemli. Ciddi yanıklarda mutlaka doktora gidilmeli ve tıbbi müdahale yapılmalıdır. 1 derece gibi hafif yanıklarda bitkisel yöntemler var ama bunlara da yine çok dikkat etmemiz lazım. Yara bölgesi enfeksiyon kapabilir yani. Mümkün mertebe steril bir uygulama yapmamız lazım. Doğa bir eczane gibi, Aloe Vera bitkisi var. Bunu evimizde saksıda da yetiştirebiliriz. Bu bitkinin yapraklarını kırdığımızda ve ikiye böldüğümüzde içerisinden çıkartacağımız jelimsi madde, hafif güneş yanığının tedavisinde birebir. Hem yanmak ile beraber nem kaybı olacağı için bu jelimsi madde dokunun nem eksikliğini giderecek ve kısa sürede kendini toparlamasını sağlayacaktır.