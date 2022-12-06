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Kanyon AVM çalışma saatleri nedir? Kanyon AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamın stresinden kurtulup sosyal aktivitelerde bulunmak ya da çeşitli ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapmak gibi pek çok aktiviteyi aynı anda yapma imkânı sunması açısından alışveriş merkezleri oldukça sık tercih edilir. Bu da zamanla daha çok alışveriş merkezi açılmasını beraberinde getirmektedir. Kanyon AVM’ de bu alışveriş merkezlerinden biridir. Peki, Kanyon AVM çalışma saatleri nedir?

Kanyon AVM çalışma saatleri nedir? Kanyon AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kanyon Alışveriş Merkezi 2006 yılında İstanbul’un Şişli ilçesinde açılmıştır. Kanyon AVM yenilikçi mimarisiyle ziyaretçilerine cadde ortamında ve doğal bir çevre içerisinde, hava şartlarından etkilenmeden alışveriş yapma imkânı sağlamaktadır. İstanbul’un merkez ilçelerinden Beşiktaş, Şişli ve Levent’in kesiştiği alanda yer alması alışveriş merkezi için ulaşım imkânlarının çeşitliliği ve kolay ulaşılabilirlik sağlamaktadır. Kanyon AVM’de ortak yeşil saha ile çevrelenmiş, konut, ofis, dükkânlar, eğlence yerleri ve diğer sosyal mekânlar gibi birbirinden farklı alanların yer alması ile yeni bir kent hayatı modeli oluşturulmuştur.

Kanyon AVM saat kaçta açılıyor?

Yerli ve yabancı olmak üzere birçok markayı bünyesinde bulunduran Kanyon AVM çalışma saatleri dâhilinde markaların hizmetlerinden yararlanmak mümkündür. İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan ve sunduğu olanaklarla pek çok ziyaretçinin akınına uğrayan Kanyon AVM açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00’dır. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi ziyaretçiler için kapılarını açar.

Kanyon AVM saat kaçta kapanıyor?

Kanyon AVM süpermarket, sokak pazarı, sinema, restoran, kafe, bar, spor ve sağlık merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve açık hava performans alanları ile de misafirlerine keyifli bir zaman sunar. Tüm bu imkânlardan yararlanmak için Kanyon AVM çalışma saatleri arasında ziyaret edilebilir. Ziyaretçilerine kent yaşamını birçok seçenekle sunan Kanyon AVM kapanış saati hafta içi her akşam saat 22.00 olarak belirlenmiştir.

Kanyon AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Kanyon AVM hafta sonu da hafta içi olduğu gibi hizmetine devam etmektedir. Haftanın her günü benzer saatlerde faaliyet gösteren Kanyon AVM hafta sonu çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Cumartesi-Pazar: Sabah saat 10:00’dan akşam saat 22:00’ a kadar

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