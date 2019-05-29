Kapadokya Alan Başkanlığı kurulması

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasına ilişkin, "Dünyada örneği çok az olan bu alan yönetimiyle ilgili çok büyük bir işe imza atıldı." dedi.

Açıkgöz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı gazetecilere teşekkür ederek, "Türk turizmi ve bölgemiz adına gerçekten çok güzel bir iş yapıldı. Dünyada örneği çok az olan bu alan yönetimiyle ilgili çok büyük bir işe imza atıldı. İnşallah bu güzellikler, değerler korunup nesillerimize aktarılacak." diye konuştu.

Kapadokya'nın sadece turizm ile ilgili değil sanayi ve tarımla ilgili de büyük atılımları olduğunu belirten Açıkgöz, özellikle Kapadokya bölgesine ait olan kabak çekirdeği ile çekirdekli siyah üzümün dünyada eşi benzeri bulunmayan bir tat ve kalitede olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla Kapadokya'da yaşanan tartışmalı görüntülerin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Açıkgöz, alınan koruma kararları uygulanırken çok gecikildiğini şimdi ise kararların tek elden alınacağını ve uygulamada hızlılık ile birliğin sağlanmış olacağını vurguladı. Açıkgöz, "Çok başlılığın getirmiş olduğu yetki karmaşası aldığımız tedbirleri uygulamamıza engel oluyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmış olacağız." dedi.