Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

SİNAN USLU - AK Parti'nin Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifiyle bölgedeki proje ve uygulama yetkileri tek elde toplanarak, bölgede kaçak yapılaşma, doğal ve kültürel dokunun tahrip edilmesi önlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sahip olduğu eşsiz doğal, kültürel ve tarihi değerleri nedeniyle farklı mevzuatlardan gelen birçok koruma statüsüyle geçmişten bugüne korunan alanlardan olan Kapadokya'da, yaklaşık 7 bin 600 hektar alan arkeolojik sit, 620 hektar alan kentsel sit, 9 bin 600 hektar dünya miras alanı, 48 bin hektar alan kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, 30 bin hektar alan doğal sit ve 9 bin 600 hektar alan ise milli park statüsünde.

Bu nedenle Kapadokya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, valilik ve belediyelerin yetkisi bulunuyor.

Söz konusu kurumların yetkili olduğu bu alanda herhangi bir yapı veya yatırım yapılabilmesi için en iyi senaryoda yani alanın yaklaşık yüzde 30'luk kısmında iki kurumdan görüş alınması, olağan bir senaryoda ise yani alanın yaklaşık yüzde 70'inde 4 veya 5 kurumun izninin alınması ve süreçlerinin takip edilmesi gerekiyor.