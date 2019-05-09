HABER

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifiyle bölgedeki proje ve uygulama yetkileri tek elde toplanacak - Kapadokya'da kaçak yapılaşma, doğal ve kültürel dokunun tahrip edilmesinin önlenmesinin amaçlandığı düzenlemeyle bürokrasi azaltılacak, turizm potansiyeli artırılacak

SİNAN USLU - AK Parti'nin Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifiyle bölgedeki proje ve uygulama yetkileri tek elde toplanarak, bölgede kaçak yapılaşma, doğal ve kültürel dokunun tahrip edilmesi önlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sahip olduğu eşsiz doğal, kültürel ve tarihi değerleri nedeniyle farklı mevzuatlardan gelen birçok koruma statüsüyle geçmişten bugüne korunan alanlardan olan Kapadokya'da, yaklaşık 7 bin 600 hektar alan arkeolojik sit, 620 hektar alan kentsel sit, 9 bin 600 hektar dünya miras alanı, 48 bin hektar alan kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, 30 bin hektar alan doğal sit ve 9 bin 600 hektar alan ise milli park statüsünde.

Bu nedenle Kapadokya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, valilik ve belediyelerin yetkisi bulunuyor.

Söz konusu kurumların yetkili olduğu bu alanda herhangi bir yapı veya yatırım yapılabilmesi için en iyi senaryoda yani alanın yaklaşık yüzde 30'luk kısmında iki kurumdan görüş alınması, olağan bir senaryoda ise yani alanın yaklaşık yüzde 70'inde 4 veya 5 kurumun izninin alınması ve süreçlerinin takip edilmesi gerekiyor.

Bu durum ise alanda kaçak yapılaşmalar gibi aykırı uygulamaların oluşmasına, alanın doğal ve kültürel dokusunun tahrip edilmesine, bölgedeki turizm potansiyelinin etkin olarak kullanılamamasına ve sonuç olarak alanının korunamamasına yol açıyor.

Bu nedenle Kapadokya'nın korunması ve sorunlarının çözülmesi amacıyla ilk olarak 1988'de olmak üzere 1992 ve 2014'te ilgili tüm kurum ve kuruluşların katıldığı toplantılar düzenlendi. Toplantılarda, Kapadokya'nın sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerin önemi ve bu değerlerin alandaki yetki karmaşası nedeniyle etkin ve verimli olarak korunmadığı konusu tartışıldı.

- Bölgeye özel yönetim modeli

Bölgenin korunması için ayrı ve özellikli bir yönetim modeli oluşturulması ihtiyacı fark edildi ancak çalışmalar tamamlanamadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Kapadokya'daki yetki karmaşasının engellenerek hizmetin etkin ve verimli olarak sunulması için bürokrasinin azaltılması amacıyla Kapadokya'da alan başkanlığı modelinin gerekli olduğu değerlendirildi ve konuya yönelik çalışmalar, geçmişte yapılan çalışmalar da dikkate alınarak, 2018'de yeniden başlatıldı.

Yaklaşık 3 aylık bir süreçte yerinde incelemeler yapılarak mevcut durum ortaya kondu ve Kapadokya için olası alan başkanlığı, görev ve sorumluluk alanı sınırları belirlendi.

Konuya ilişkin 2-4 Kasım 2018'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla bölgede yerinde inceleme çalışması yapıldı ve yerel idarecilerin de yer aldığı değerlendirme toplantısı yapılarak çalışmalar tamamlandı.

- Turizm potansiyeli artırılacak

AK Parti, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifini Meclis sundu.

Alan başkanlığının kurulmasıyla bürokrasi azaltılacak, iş gücü ve zaman kaybı önlenecek, bütüncül planlama yapılacak, turizm potansiyeli artırılacak, kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulması sağlanacak.

Başkanlığın görevleri; üst ölçek planlama, uygulama planları onama, alan koruma, bakım, ören yeri girişleri, ziyaretçi yönetimi, alanın tanıtımı, korumaya ilişkin proje ve uygulamaları yapma ve denetleme olarak belirlendi.

Alan başkanlığı teşkilatlanmasında, alan başkanına yardımcı olmak üzere teknik ve idari başkan yardımcıları yer alacak.

Bölgede yapılacak uygulamalarda karar merci olarak konusunda uzman meslek mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan alan komisyonu tanımlandı. Bu komisyonda, alanda yetkileri devralınan kurumların temsilcileri de bulunacak.

Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla talep sahibi doğrudan alan başkanlığına başvurarak uygulamasını yapabilecek.

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtıDışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı
İstanbul seçimleri neden yenileniyor?İstanbul seçimleri neden yenileniyor?
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Kararın perde arkasını AK Parti açıkladı!

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin İstanbul önergesi reddedildi

'YSK'nın İstanbul kararı araştırılsın' önergesi reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.