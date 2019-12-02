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Kapalı havalar kilo alınmasına neden oluyor

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Kış aylarından güneş ışınlarının daha zayıf olması nedeniyle kilo alımının arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Çelebi, dahiliye ve beslenme uzmanlarından D vitamini takviyesinin temin edilebileceğini söyledi.

Kapalı havalar kilo alınmasına neden oluyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Çelebi, kış aylarında özellikle güneş ışınlarının zayıflaması nedeniyle kilo alımında artış olduğuna dikkat çekerek, tavsiyelerde bulundu. Güneş ışınlarının kilo alma ve vermede önemli etkisinin olduğunu dile getiren Çelebi, "Güneş ışınları şuan da ülkemize dik gelmemektedir. Çok fazla yararlanamamaktayız. Yazın çok faydalandığımız için de kilo vermemizde düşüş sağlanıyor. Bu D vitamini ile alakalıdır. Güneş ışınları sayesinde vücut D vitamini sentezler. Derideki pigmentlerden dolayı özellikle kolekalsiferole çevirerek vücuda sentezlenir. Bundan dolayı da D vitamini kilo vermeyi kolaylaştırır. Özellikle insülin direncinde bir azalma, kan şekerinde bir azalma ve kemiklerin tam gelişmesinden dolayı kilo vermemiz hızlanır. Kışın ise kilo almamız daha fazla oluyor. Vücutta yağlanma oranı yaz aylarına göre daha fazla oluyor. Kışın kilo almamak için D vitamini takviyesi yapabiliriz. Güneş ışınlarının olmaması ve havaların kapalı olmasından dolayı D vitaminine ihtiyaç duyarız. Süt ve yoğurt ürünlerini günde üç porsiyon tüketebiliriz. Halen daha yetersiz geliyorsa, mutlaka dahiliye ve beslenme uzmanından D vitamini takviyesi temin edebiliriz” diye konuştu.

BOL SU TÜKETİLMELİ

Çelebi, haftada iki kez mutlaka derin su balıklarının tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çelebi, “Özellikle yaz aylarına oranla, kış aylarında kilo verimi daha zor oluyor. Sebze tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Yaz aylarında tükettiğimiz su oranı kış aylarında düşüyor. Su hücreler arası iletişimi de sağlıyor. Yağ hücreleri de daha etkin hale geliyor. Bundan dolayı da kış aylarında bol bol su içmeliyiz. Vitamin ve mineraller açısından da günde bir adet maden suyu içmeli, beslenme ve tüketimimize dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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