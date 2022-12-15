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Kapalı Maraş : Hayalet Şehir! Kapalı Maraş nerede, neden kapatıldı? İşte Kıbrıs'ın incisi ile ilgili bilinmeyenler

15.12.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapalı Maraş ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte kurtarılmış bölge olan Maraş nerede? Neden kapandı? Oldukça merak konusu olan Maraş bölgesi şu an açık mı? İşte Kapalı Maraş ile ilgili tüm detaylar...

Kapalı Maraş : Hayalet Şehir! Kapalı Maraş nerede, neden kapatıldı? İşte Kıbrıs'ın incisi ile ilgili bilinmeyenler

Kapalı Maraş bir dönem Akdeniz'in gözde tatil mekanlarından biriydi. Kıbrıs'a ait olan Kapalı Maraş'ta bir zamanlar hem Türkler hem de Rumlar bulunuyordu. Esas adı Maraş olan bölge, 1974'te Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılmıştır. Daha sonra yerleşime kapatılmasından dolayı Kapalı Maraş adını almıştır.

kapalı maraş

KAPALI MARAŞ İSMİ NEREDEN GELİYOR? MARAŞ NEDEN KAPATILDI?

Kapalı Maraş Kıbrıs'ın Gazimağusa şehrinde bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihinde çok önemli bir yeri olan Kapalı Maraş, adını Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra askeri bölge yapılmasından alıyor. Askeri bölgelere halkın giriş çıkışının yasak olması sebebiyle de Kapalı Maraş olarak adlandırılıyor.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile kurtarılmış bölge olan Maraş'ta harekat öncesi hem Türkler hem de Rumlar yaşamaktaydı. Harekat esnasında Rum halkı güney Kıbrıs'a geçerek bu bölgeyi boşalttı. Kuzey Kıbrıs bölgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesiyle bu bölge tamamen boşaltılmış ve askeri alan ilan edilmiştir. Maraş bölgesi, 1974-1990 yılları arasında doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerinin parçası olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından idare edilmiş ve 1981'de resmen birinci derece askerî yasak bölge ilan edilmiştir. 29 Temmuz 1990'da bölgenin kontrolü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiştir.

kapalı maraş

Maraş bölgesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına konu olmuştur. 11 Mayıs 1984 tarihinde alınan 550 sayılı kararda "Maraş'ın herhangi bir bölgesine sakinleri dışında insanlarca yerleşilmesinin kabul edilemez olduğu değerlendirilir ve bölgenin idaresinin Birleşmiş Milletler'e verilmesi için çağrıda bulunulur." ifadesi bulunur. Aynı zamanda bölgenin kontrolünün BM Barış Gücü'ne teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

Annan Planı'na göre Kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan Planı, Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen Kıbrıs Rumları tarafında reddedilmiştir.

KAPALI MARAŞ AÇILDI MI?

Yıllarca yasaklı askeri bölge olarak kalan Kapalı Maraş açıldı mı büyük merak konusu oldu. Akdeniz'in incisi konumundaki Maraş 1974'ten bu yana hem Kıbrıslıların hem de turistlerin çok fazla merak ettiği bir bölgeydi. Halkının her şeylerini olduğu gibi bırakıp gittiği ve evlerin eşyalarıyla bırakıldığı biliniyordu. Kimi binaların önünde arabalar bile vardı. Kullanılmaya kullanılmaya harabeye dönen evlere, arabalara ve binalara kimse dokunamıyordu. "Hayalet Şehir" olarak tabir edilen bu bölgeyi görmek isteyen turistler, Maraş İkon Kilisesi'nden ileriye gidememekteydi.

Kapalı Maraş'a 2 yılda 750 bin ziyaretçi - Genel - -

18 Haziran 2019 tarihinde yapılan KKTC Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptıkları ortak açıklamayla Maraş'ta öncelikle bir envanter çalışması yürütüleceği ve ardından şehrin tekrar turizme açılacağı bildirildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla alınan ortak bir kararla 8 Ekim 2020 Perşembe günü, 1.5 km'lik Maraş kıyı şeridinin ve denizinin KKTC halkının kullanımına açılacağını duyurdu.

Açılışın yapılmasının ardından Maraş bölgesi yoğun ilgi görmekte. Bu kadar yıldır kapalı kalan bölgenin son halini merak edenler Kıbrıs'a geldiklerinde mutlaka Maraş'a uğruyor. Günümüz itibari ile Maraş belirlenen güzergahta yürüyerek veya bisiklet kiralayarak saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında gezilebilir.

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