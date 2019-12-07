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Kapalı Maraş, Lala Mustafa Paşa'nın mirası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:15 | Son Güncelleme

KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter: - "Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ı fethettiğinde parasını vererek, bu bölgeyi satın almış ve kendi adına kurulan vakfa devretmiş" - "Bu bölgenin 300 yıl vakıflara ait olduğu konusunda pek çok bilgi ve belge var. Tapularda ve kütüklerde bölgenin vakıf malı olduğu açık bir şekilde görülüyor" - "İngiliz işgali döneminde uydurma tapularla bu bölge Rumlara verilmiş"

EDA ÖZDENER - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Kapalı Maraş'ın tamamının vakıf malı olduğunu bildirdi.

Benter, 1974'ten beri kapalı olan ve yeniden açılması gündeme gelen Maraş hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lala Mustafa Paşa'nın, 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesiyle söz konusu bölgeyi parasını ödeyerek satın aldığını ve kendi adına kurduğu vakfa bağışladığını belirten Benter, yaptıkları envanter çalışmalarıyla Maraş'ta Abdullah Paşa ve Bilal Ağa vakıflarına ait tapulara da ulaştıklarını söyledi.

Benter, 4 bin 500 dönümlük alan sahip Kapalı Maraş'ın tamamının vakıf malı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"300 yıl Osmanlı idaresinde bu bölge, vakıf arazisi olarak bilinmiştir. Bölge, İngiliz idaresi döneminde vakıf kanunlarına aykırı olarak Rumların üzerine geçirilmişti. Bu bölgenin 300 yıl vakıflara ait olduğu konusunda pek çok bilgi ve belge var. Bunu İngilizler de Rumlar da Türkler de kabul ediyor. Kapalı Maraş bölgesinde 1990'lı yıllarda, bir binanın içerisinde bu bölgeyle ilgili tapular bulundu. Rumlar bunları kaçırmak istedi ama başarılı olamadı. Bu tapularda ve kütüklerde bölgenin vakıf malı olduğu açık bir şekilde görülüyor. Magosa'daki mahkeme, bu belgeleri kullanarak, bu bölgenin vakıflara ait olduğuna yönelik tespit kararı da çıkardı."

- "Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle çalışmaları yürütüyoruz"

Benter, çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürüttüklerini belirterek, "Bizim Kıbrıs'ta bu işleri tek başımıza götürmemiz mümkün olmuyor. Onun için Türkiye'nin destekleri ile bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Rumların, İngiliz yönetimin verdiği tapularla bölgenin kendilerinin olduğunu zannettiğini ve bölgeye yatırımlar yaptığını anlatan Benter, "Bir siyasi uzlaşma sağlanır ve Rumlar buranın Vakıflara ait olduğunu kabul ederlerse, 'bir kira sözleşmesi yapmaya hazırız' derlerse biz de buna tamam diyebiliriz. O zaman sözleşmeyi imzalar ve kirayı verirler." dedi.

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Kapalı Maraş Lala Mustafa Paşa Vakıflar Genel Müdürlüğü

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