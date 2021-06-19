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  4. Kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın! 81 bin 900 TL ceza kesildi

Kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın! 81 bin 900 TL ceza kesildi

19.06.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında baskın düzenlendi. Eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın! 81 bin 900 TL ceza kesildi

Polis ekiplerinin kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi'ndeki işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Kontrollerde işletmeye giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve müşterilerin bu şekilde kabul edildiği belirlendi. Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 81 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sorumlularına ayrıca eksik belge, kapalı alanda sigara içme ve ruhsata uygun faaliyet göstermeme gerekçeleriyle de işlem yapıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Bursa
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