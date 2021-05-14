Kapalı olması gereken iş yerine baskın!

Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içerde kumar oynandığı bilgisi alan polis ekipleri dün harekete geçti. Polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Baskında içerde bulunan 40 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları ve oyun oynadıkları tespit edildi. İçerde bulunan 40 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 138 bin 760 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yerinin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.

(DHA)



