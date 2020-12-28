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Kapalı olması gereken kahvehanelerde bir haftada 40 kişi oyun oynarken yakalandı

28.12.2020 14:52 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kapalı olması gereken iki ayrı kahvehanede son bir haftada toplam 40 kişiyi oyun oynarken yakaladı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kapalı olması gereken iki ayrı kahvehanede son bir haftada toplam 40 kişiyi oyun oynarken yakaladı. Şahıslara 77 bin 886 lira para cezası kesildi.
Sakarya’da korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler neticesinde son bir haftada, kapalı olması gereken iki ayrı kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, hafta içi belirli saatlerde hafta sonu tam zamanlı olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye ise 18 bin 900 lira ceza kesildi. Son bir haftada toplamda 51 kişiye 96 bin 786 lira para cezası kesilirken, usulsüz şekilde müşteri ağırlayan kahvehanelere ve işletmecilerine de işlem yapıldı.

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