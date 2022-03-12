Kapalı yollar hangileri? İstanbul'da trafik ve yol durumu nasıl? Hangi yollar kapalı, hangileri açık? KGM kapalı yollar listesi 12 Mart 2022 Cumartesi

Yollar kapalı mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler önce yapılan duyuru sonrası İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Hafta içi özellikle iş çıkışı saatlerinde trafik kilitlendi. Gün içerisinde otomobillerin gıdım gıdım ilerleyebilmesi sebebiyle zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda Kapalı yollar hangileri? İstanbul'da trafik ve yol durumu nasıl? Hangi yollar kapalı, hangileri açık? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 12 Mart 2022 Cumartesi KGM kapalı yollar listesi ve ayrıntılar haberimizde...

KAPALI YOLLAR HANGİLERİ? 12 MART 2022 CUMARTESİ

12 Mart Cumartesi (bugün) İstanbul’da yoğun kar yağışı sebebi trafik yoğunluğu sabah saat 11:01 itibari ile yüzde 11'dir.

Cumartesi izninde olan vatandaşlar sebebiyle akşam saatlerinde trafiğin yeniden sıkışacağı ön görülüyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanan yollar, 'İBB Trafik Yoğunluk Haritası' ekranından kontrol edilebilmektedir. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapalı yollar listesi de paylaşıldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK VE YOL DURUMU NASIL?

Aşağıdaki link üzerinden güncel trafik yoğunluğunu takip edebilirsiniz.

https://uym.ibb.gov.tr/yharita6/

HANGİ YOLLAR KAPALI? 12 MART 2022 CUMARTESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yolları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi şöyle:

1 İSTANBUL İL GENELİNDE 10-11-12-13.03.2022 TARİHLERİNDE YOĞUN KAR YAĞMASI DURUMUNDA İL DIŞINDAN GELEREK İSTANBUL'A SEYİR EDECEK AĞIR TONAJLI VE YÜK TAŞIYAN ARAÇLARIN OLUŞTURMASI MUHTEMEL YOL KAPANMALARINA SEBEP VERMELERİNİ ENGELLEMEK AMACIYLA TRAFİK TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYDE ALINARAK ALTERNATİF YOLLARA VEYA BÖLGEDE BULUNAN EN YAKIN TIR PARKLARINA YÖNLENDİRİLECEKTİR.

2 Edirne-İstanbul yolunun 46-47.km.leri arasında hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

3 Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Ankara-Çankırı yolunun 15-17.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

5 Of-Çaykara-Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi Mevkii) 63.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım yolun 48-65.km.leri arasında bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 Sinop-Samsun yolunun 7-11.km.leri arasında (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

7 Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

8 Aydıncık-Silifke yolunun 33-35.km.leri arasında Taşucu-Ovacık arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 Refahiye-İliç yolunun 66-68.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

10 Adıyaman-Kahta yolunun 8-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

11 Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47.km.leri arasında (Bandırma Şehir Merkezi) Seviyeli Kavşak Çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

12 MART 2022 CUMARTESİ

1 TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır.

2 İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 26-28.km.leri arasında farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

3 Ankara-Çankırı yolunun 15-17.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47.km.sinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

5 Çivril-Dinar yolunun 0-3.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

6 Tokat-Sivas yolunun 37-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

7 Simav-Uşak yolunun 27.km.sinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından, ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içi Sanayi içinden sağlanmaktadır.

8 Datça-Marmaris yolunun 38-49.km.leri arası yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

10 Arhavi-Hopa yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.



