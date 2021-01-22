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  4. Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

22.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan, yurtdışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalarda gözlük ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı'da bulunan üç iş yerinde yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaların satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 20 Ocak'ta Kapalıçarşı'da belirlenen 3 ayrı iş yerine baskın düzenledi.

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Dükkanlarda arama yapan ekipler bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirdi. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin operasyonu kameralara da yansıdı.

DHA

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