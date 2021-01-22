Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı'da bulunan üç iş yerinde yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaların satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 20 Ocak'ta Kapalıçarşı'da belirlenen 3 ayrı iş yerine baskın düzenledi.

Dükkanlarda arama yapan ekipler bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirdi. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin operasyonu kameralara da yansıdı.

DHA

