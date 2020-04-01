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  4. Kapalıçarşı'daki kuyumcu soyguncuları böyle görüntülendi

Kapalıçarşı'daki kuyumcu soyguncuları böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kapalıçarşı'ya önceki gece saatlerinde gelen iki kişi, araçlarını Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapıya yanaştırdı. Çatıya çıkan soyguncular çarşının içine sarkıttıkları halat ile girdi. Soyguncular, çarşı içindeki bir kuyumcudan yüklü miktarda altını çaldı. Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızları güvenlik kameralarından belirleyen güvenlik görevlileri, Kapalıçarşı'da görev yapan mahalle bekçilerine haber verdi. Mahalle bekçileri, Kapalıçarşı'nın çatısına çıkarak hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar, mahalle bekçilerinden kaçtıkları sırada içerisinde kuyumcudan çaldıkları altın ve kamera kayıt cihazı bulunan 2 torbayı düşürdü. Bekçilerden kaçan hırsızlar, çatıdan inerek kaçtı. Polis düşürülen altınları emniyete götürdü. Hırsızların karşısına bekçilerin çıkmasının ardından kaçtıkları sırada düşürdükleri altınlar dışında altın çalamadıkları belirlendi.

Polis, görüntüler ve elde edilen delillerden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şüphelilerin hırsızlık sonrası çatıdan atlamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor. Bir başka görüntüde de şüphelilerin kaçma anları görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı hırsız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hırsızlara gün doğdu! bence hırsızlık büyük suça girip cezası ağır olmalı...!
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