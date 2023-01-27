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  4. Kapanın elinde kaldı! Açılışa özel indirimi duyan koştu, içeri girmek isterken birbirlerini ezdiler: Bursa'da 'ucuzluk' izdihamı

Kapanın elinde kaldı! Açılışa özel indirimi duyan koştu, içeri girmek isterken birbirlerini ezdiler: Bursa'da 'ucuzluk' izdihamı

27.01.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılışa özel indirimi fırsat bilenler ev eşyaları satan mağazanın önüne üşüştü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde mağazanın düzenlediği indirimden yararlanmak isteyen kadınlar içeri girmek isterken izdiham yaşandı. Kadınların birbirlerini ezdiği görüntüler kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kapanın elinde kaldı! Açılışa özel indirimi duyan koştu, içeri girmek isterken birbirlerini ezdiler: Bursa'da 'ucuzluk' izdihamı

Ucuzluğu duyanlar akın etti, mağazanın önünde izdiham yaşandı. Açılışa özel indirim, kadınların birbirini ezdiği görüntülere sahne oldu.

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ERKENDEN MAĞAZANIN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi. İndirimi duyan kadınlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

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Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.

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BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Kadınların birbirini ezdiği anlar amatör kameraya yansıdı.

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Yoğunluk bir saat sonra normale döndü.

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(İHA)

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