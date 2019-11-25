Kapasite kullanım oranının kasımda yükselmesi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kasım ayı kapasite kullanım oranının, sanayi üretimindeki artış beklentilerini de güçlendirdiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası ve KSO verilerine göre kasım ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendirdi.

İmalat sanayisinde kasım ayı kapasite kullanım oranının, Kocaeli'de yüzde 70,9 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan, geçen aya göre 0,2 puan arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından yüzde 77,2 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayisinin kasım ayı kapasite kullanım oranının ise geçen aya göre 0,8 puan, geçen yıla göre 3,1 puan arttığını belirtti.

Hem Türkiye genelinde hem de Kocaeli kapasite kullanım oranlarında artışların devam ettiğini bildiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 53’ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Kapasite kullanım oranlarındaki bu artışta otomotiv sektörünün yanında kimya, makine, elektrik, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz. İlimizin de öncü sektörlerindeki bu artışların kasım ayı ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranının yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek "Kapasite kullanım oranındaki bu seviye, sanayi üretimindeki artış beklentimizi de güçlendirdi." ifadesini kullandı.

