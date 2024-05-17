Kapatıcı (Concealer) nedir, ne işe yarar?

Yüzde oluşan bazı lekeler, sivilceler ya da renk tonu uyumsuzlukları çeşitli ürünlerle kapatılabilir ya da kalıcı olarak çözümlenebilir. Bu alanda uzman bir doktora danışarak ciltteki sorunlarla o sorunlar büyümeden baş edilebilir. Doktor önerisi ya da onayı ile çeşitli ürünler kullanılarak kısa ya da uzun vadede çeşitli cilt problemlerini çözebilmek mümkün olur.

Kapatıcı (Concealer) nedir?

En çok kullanılan cilt ürünlerinden biri de kapatıcılardır. Concealer olarak da bilinen bu ürünler göz altında yer alan ve genel olarak koyu renkte olan renk farkının giderilmesi amacı ile kullanılır. Tüm yüzün aynı renkte olmasını sağlar.

Yüzdeki pürüzleri, lekeleri, kızarıklıkları da gizlemeye yardımcı olan kapatıcılar cilt tonundan 1 ya da 2 ton daha açık renkte kullanılırsa aydınlatıcı özelliği ile öne çıkar. Bu sayede vurgulanmak istenen bölgeler açığa çıkar.

Kapatıcı (Concealer) ne işe yarar?

Kapatıcı ürünler birçok fayda sağlar. Ancak cildin olası bir alerjik reaksiyonuna karşılık dikkatli seçilmeli, gerekli yüz ve cilt testleri yaptırılmadan ya da alanında uzaman bir doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Gerekli onayları aldıktan sonra kapatıcı (concealer) şu amaçlar ile kullanılabilir:

Makyajı daha iyi göstermesi ve belirginleştirmesi için.

Ciltteki lekeleri ya da kızarıklıkları saklamak için.

Yüzdeki cilt rengi farklarını eşitlemek için.

Cildi daha sağlıklı ve bakımlı göstermek için.

Kapatıcı (Concealer) nasıl kullanılır?

Kapatıcı kullanılacaksa öncelikli olarak doğru renk tonu seçilmelidir. Mevcut cilt renginin tonuna uygun tonda bir kapatıcı alınmalıdır. Bu nedenle alırken önce boyunda denemek daha uygun olacaktır.

Alınacak olan rengi seçerken gün ışığında denemek de önemlidir. Deneme yaptıktan sonra kapatıcının hangi bölgeye sürüldüğü belli olmuyorsa doğru renk tonunda kapatıcı seçilmiş demektir.

Kapatıcı (Concealer) nasıl uygulanır?

Krem kapatıcı, pot kapatıcı, stik kapatıcı, kalem kapatıcı gibi çeşitleri olan ürünler koyu göz altı halkalarını kapatmak için, makyajı daha belirgin hâle getirmek için, belirlenen bölgelere vurgu yapmak için kullanılabilir.

Uygulaması ise kullanılacak olan kapatıcının türüne göre gerçekleştirilir. Fondöten kullanılacaksa onun üzerine sürülmeli ve az miktarda kullanılmalıdır. Homojen olarak dağıtılması da önemlidir. Sürüldükten sonra çizgilenmemesi için pudra ile sabitleme yapılabilir.





