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Kapının önüne koyup ölüme terk etti! 'Cenaze buraya bırakılır mı?' sorusuna verdiği cevapla pes dedirtti

31.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir kişi beslediği tavşanı kapalı olan veteriner kliniğinin önüne bırakarak, ölüme terk etti. O anlar kameraya yansırken kutuyu açan veteriner tavşanın öldüğünü fark etti. Tavşanı kliniğin önüne bırakan kişiyi aradığını belirten veteriner, "Tavşanı bırakan kişiyi aradım. Kendisi bana, 'ben getirdim. Sonra baktım tavşan ölmüştü, bıraktım" dedi. Kendisine bu sefer de, 'Cenaze buraya bırakılır mı?' diye sordum. 'Bırakmak istedim, bıraktım' diye cevap verdi'' şeklinde konuştu.

Kapının önüne koyup ölüme terk etti! 'Cenaze buraya bırakılır mı?' sorusuna verdiği cevapla pes dedirtti

Olay 29 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişi yanındaki çocukla, evde beslediği tavşanı hasta olduğu için cadde üzerinde bulunan veteriner kliniğine getirdi. Kliniğin kapalı olduğunu gören kişi kliniğin sorumlu veteriner hekimi Volkan Altay'ı arayarak, tavşanın hasta olduğunu ve iştahsızlık başladığını söyledi. Altay, kliniğin 19.00'da kapandığını belirterek, 24 saat hizmet veren kliniklere götürmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sabah kliniği açmaya gelen Volkan Altay, kutuyu fark etti. Kutuyu açan Altay, içinde ölü bir tavşan olduğunu gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen veteriner, kendisini arayan kişinin tavşanı kutu içerisinde kliniğin önüne bırakarak, gittiğini gördü.

"BİR CANA KIYMAK BU KADAR KOLAY OLMAMALI"

İzlediği görüntülere şaşıran Altay, "Biz akşam 19.00'da kliniğimizi kapatıyoruz. Saat 20.00 gibi evdeyken cep telefonum çaldı. Arayan kişi, bir tavşan olduğunu ve iştahsız olduğunu söyledi. Bende kendisine kapalı olduğumuzu, 24 saat açık olan klinikler olduğunu belirttim. Hatta götürmesi yönünde tavsiyede bulunduğum klinikler de oldu. Ama sabah geldiğimde kliniğin bahçesine bırakılmış, terk edilmiş ve ölmüş bir tavşana rastladım. Daha sonra kamera kayıtlarına baktığımda arayan kişi ile bırakan kişinin aynı olduğunu anladım. Çok erken bir saat. Oysa götürülebilecek onlarca klinik vardı. O yüzden bir cana kıymak bu kadar kolay olmaması gerekiyor" diye konuştu.

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"BIRAKMAK İSTEDİM, BIRAKTIM' DİYEREK TELEFONU KAPATTI"

Tavşanı kliniğin önüne bırakan kişiyi aradığını belirten Altay, ikinci şoku bu görüşmede yaşadı. Altay, "Tavşanı bırakan kişiyi aradım. Kendisi bana, 'ben getirdim. Sonra baktım tavşan ölmüştü, bıraktım" dedi. Kendisine bu sefer de, 'Cenaze buraya bırakılır mı?' diye sordum. 'Bırakmak istedim, bıraktım' diye cevap vererek, telefonu kapattı. Kamera kayıtlarını izlediğimiz de çocukla bir süre konuşuyorlar, gidip geliyorlar. Sonra gidiyorlar. Herhalde çocuğu ikna etmeye çalışıyordu" dedi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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