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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Gaziantep’te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

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