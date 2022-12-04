Kapkaççı, yolda yürüyen kadına hayatının şokunu yaşattı! Peşinden koşsalar da yakalamadılar

Olay, 26 Kasım günü Sultanahmet’te gerçekleşti. İddialara göre, şüpheli bir kişi yolda yürüyen 3 kadını takip etmeye başladı. Kadınlardan birinin kolunda asılı olan çantayı gözüne kestiren şüpheli, bir süre sonra harekete geçti. Kadının çantasını çalan kapkaççı koşarak uzaklaştı. Kadınlar kapkaççının peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı.

O ANLAR KAMERADA

Kapkaç anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınlar yürürken bir şüphelinin peşlerine takıldığı görülüyor. Kadının çantasını çalan şüpheli koşarak uzaklaşıyor. Kadınlar da kaçan şüphelinin peşinden koşuyor. (İHA)

