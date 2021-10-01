Kaplanın olduğu yere düşen genç adamın feci sonu! Önce hırpaladı, sürükledi ve...

Vahşet anlarının yaşandığı yer Hindistan Yeni Delhi'de bulunan Delhi hayvanat bahçesinde gerçekleşti.

Kaplanın kaldığı yeri daha yakından görmek isteyen bir kişi, tellerden tırmandı ancak ayakları kaydığı için vahşi hayvanın bulunduğu yere düştü. Adamın hayvan tarafından köşeye sıkıştırıldığı görülürken çevredekiler de hayvanın dikkatini dağıtmak için taş atmaya başladı.

ÖNCE HIRPALADI, SONRA SÜRÜKLEDİ

20 yaşında olduğu tahmin edilen ve adının Maqsood olarak bilindiği söylenen genç adam, bir süre hayvan tarafından hırpalandı sonrasında ise sürüklenerek başka yere götürüldü. Maqsood'un hayvan tarafından parçalanarak öldüğü belirtildi.

Hayvanat bahçesindeki görgü tanıkları, hayvanat bahçesinin olayı ele alışını eleştirerek, personelin adamın yardımına yeterince hızlı gitmediğini ve hayvanı sakinleştirici tabancayla etkisiz hale getiremediğini savundular.

Görgü tanığı Prakash Kumar, ''O sırada bağırmaya ve hayvana taş atmaya başladık. Sadece bir hayvanat bahçesi bekçisi geldi. Kaplan onu bir çitin arkasına götürdü. Yaklaşık iki saat sonra ise personel genç adamın cesedini getirdi'' açıklamasında bulundu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, adamı kurtarmak için ellerinden geleni yaptıkları konsunda ise ısrar etti ve gardiyanların görevi ihmal ettiği iddialarını yalanladı.





