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Kaplıca suyuyla büyütüyorlar! 10 ülkeye ihraç edip, 6 milyon euro gelir elde ettiler

11.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 20 tesiste, her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor. İlçede üretilen domateslerin yüzde 30'unun 10 ülkeye ihracatından 6 milyon euro gelir sağlanıyor.

Kaplıca suyuyla büyütüyorlar! 10 ülkeye ihraç edip, 6 milyon euro gelir elde ettiler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi, son 2 yılda jeotermal sera yatırımında üretim alanındaki artışla dikkat çekti. Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı ilçede, 5 yılda seracılık hızla gelişti. Türkiye'deki jeotermal seracılık yatırımlarının yüzde 40'a yakınına sahip Sandıklı'da jeotermal sera alanı, son 2 yılda 1000 dekardan 2 bin dekara yükseldi. Kaplıcalarıyla sağlık turizminde adından söz ettiren ilçede, jeotermal seracılıkta 2 bin kişiye istihdam sağlandı.

KAR DA YAĞSA SERADA ÜRETİM VAR

Kışın çetin geçtiği kentte, hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düşse de termal sularla ısıtılan seralarda 20 derece sıcaklıkta üretim devam ediyor. İlçedeki 20 jeotermal serada her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor. Sandıklı'da üretilen domateslerin yüzde 30'u Hollanda, Avusturya, Kosova, Romanya, Rusya başta olmak üzere 10 ülkeye gönderiliyor. Domates ihracatından yılda yaklaşık 6 milyon euro kazanç sağlanıyor.

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''TERMAL SERACILIKTA BAŞKENT OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ''

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İlçemiz jeotermal seracılıkta hızla ilerliyor. Türkiye genelinde 5 bin 500 dekar termal sera var. İlçemizde 2 bin dekar termal sera bulunuyor. Ülkemizdeki termal seraların yüzde 40'ı ilçemizde yer almaktadır. İlçemizde termal seralarda üretilen domateslerin yüzde 30'u dış piyasaya satılırken, kalan kısmı da iç piyasada tüketilmekte. İlçemizdeki termal seralarda 2 bin kişi çalışmakta. Sandıklı'mız termal seralarda başkent olma yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.

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''CİDDİ İHRACAT YAPIYORUZ''

Termal sera işletmecisi Hüseyin Aktürk ise "Seralarımızda üretilen domatesin yurt dışına da ihracatı yapılmakta. Bizim bu yıl yüzde 70 oranında ihracatımız oldu. İhraç ettiğimiz ülkeler arasında Hollanda, Avusturya, Kosova, Romanya, Rusya gibi ülkeler yer almakta. Ham madde kaynaklı üretim maliyetleri ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bu maliyetleri düşürebilirsek ülkemizde ciddi anlamda üretim sağlanabilir. İç piyasa da enflasyon odaklı düşük maliyetli kaliteli ürünler elde edilebilir" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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